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З'явилися кадри знищеного будинку, де через російську ракету загинула багатодітна сім'я

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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З'явилися кадри знищеного будинку, де через російську ракету загинула багатодітна сім'я
Росіяни вбили двох дітей та чотирьох дорослих, вдаривши ракетою по будинку під Кривим Рогом
фото: Дніпропетровська ОВА

Відомо також про вісьмох поранених

ДСНС оприлюднила кадри наслідків російського ракетного удару по селищу Радушне Криворізького району, де було повністю зруйновано будинок багатодітної родини. Через удари загинуло шестеро людей: троє дорослих та троє дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС та місцеву владу.

За даними ДСНС, внаслідок російської атаки повністю зруйновано два приватні будинки, ще п'ять пошкоджено. Також виникло кілька пожеж, які рятувальники вже ліквідували.

З'явилися кадри знищеного будинку, де через російську ракету загинула багатодітна сім'я фото 1
фото: ДСНС
З'явилися кадри знищеного будинку, де через російську ракету загинула багатодітна сім'я фото 2
фото: ДСНС
З'явилися кадри знищеного будинку, де через російську ракету загинула багатодітна сім'я фото 3
фото: ДСНС
З'явилися кадри знищеного будинку, де через російську ракету загинула багатодітна сім'я фото 4
фото: ДСНС
З'явилися кадри знищеного будинку, де через російську ракету загинула багатодітна сім'я фото 5
фото: ДСНС
З'явилися кадри знищеного будинку, де через російську ракету загинула багатодітна сім'я фото 6
фото: ДСНС

За уточненими даними, жертвами атаки стали шестирічна дівчинка, хлопці віком 11 і 17 років, а також троє дорослих.

Ще вісім людей дістали поранення. У важкому стані госпіталізували 84-річну жінку. Також до лікарні доправили 49-річну жінку та хлопчиків віком шість і 15 років, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Решта постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

Російський удар повністю зруйнував два приватні будинки, ще п'ять осель зазнали пошкоджень. На місці виникло кілька пожеж, які рятувальники вже ліквідували. Пошуково-рятувальна операція триває. За інформацією ДСНС, під завалами ще можуть перебувати люди.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони.

Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.

У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Унаслідок обстрілу Полтавщини загинула одна людина, також пошкоджено термінал «Нової пошти». 

Внаслідок атаки на Львів пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, під завалами опинилися люди. Станом на ранок відомо про загиблих і 15 постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція.

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Теги: ракетна атака обстріл Дніпропетровщина Кривий Ріг

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