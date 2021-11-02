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    У Львові водій маршрутки помер прямо за кермом

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    Маршрутний автобус №47а у Львові потрапив у аварію - У Львові водій маршрутки помер прямо за кермом
    Маршрутний автобус №47а у Львові потрапив у аварію
    Фото:ГО «Зручне місто»

    Автобус виїхав на тротуар та ледь не врізався у бетонний стовп

    У вівторок, 2 листопада, на проспекті Чорновола у центрі Львова 55-річному водію маршрутного автобуса стало погано за кермом, він в'їхав у дорожній знак та зупинився. Водію надавали допомогу пасажири та медики «швидкої», однак він помер унаслідок серцевого нападу, повідомляє Zaxid.net

    Інцидент трапився на проспекті Чорновола поблизу ТЦ «Інтерсіті». Маршрутний автобус №47а, який курсував з пасажирами, раптово виїхав на тротуар, зніс кілька металевих стовпців, дорожній знак та ледь не врізався у бетонний стовп. Маршрут №47а обслуговує львівське комунальне АТП-1.

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    У Львові водій маршрутки помер прямо за кермом

    У пресслужбі АТП-1 повідомили, що за кермом був 55-річний львів’янин. Водію маршрутки стало погано за кермом. Спершу йому надавали допомогу пасажири автобуса, а згодом реанімаційні заходи проводили медики «швидкої», однак врятувати його життя не вдалося. Попередня причина смерті – серцевий напад.

    Унаслідок ДТП ніхто з пасажирів не постраждав.


    Раніше повідомлялось, що у Києві маршрутка врізалась в автобус — водій Замість гальм нажав на газ.

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    У Львові водій маршрутки помер прямо за кермом