У Львівській області потекла «кривава» річка (відео)
Водний потік забарвився в кривавий колір
Жителі Львівської області стали свідками моторошного видовища - річка, що протікає через село, набула криваво-червоного кольору. Про це повідомили на сторінці ecolvivua у Facebook.
Аномалію виявили в селі Підгайчики Золочівського району.
У тому, що трапилося, видання Leopolis.News звинувачує місцеве сільськогосподарське підприємство – птахоферму ТОВ «Агроль».
Місцеві жителі неодноразово скаржилися на те, що птахоферма зливає відходи у водойму, а тваринні залишки вивозить на поля.
У березні 2021 року екоінспектори встановили, що підприємство здійснює викид забруднюючих речовин у повітря. Крім того, «Агроль» не веде облік кількості, типу та складу відходів виробництва. За це фірму оштрафували на 85 і 136 грн.
Наступна перевірка в червні констатувала, що компанія не ліквідувала порушення.
Екоактивісти вже взяли проби води для незалежного лабораторного аналізу.