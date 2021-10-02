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    У Львівській області потекла «кривава» річка (відео)

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    Місцеві жителі звинувачують у тому, що трапилося, розташовану неподалік птахоферму - У Львівській області потекла «кривава» річка (відео)
    Місцеві жителі звинувачують у тому, що трапилося, розташовану неподалік птахоферму
    Скріншот із відео

    Водний потік забарвився в кривавий колір

    Жителі Львівської області стали свідками моторошного видовища - річка, що протікає через село, набула криваво-червоного кольору. Про це повідомили на сторінці ecolvivua у Facebook.

    Аномалію виявили в селі Підгайчики Золочівського району.

    У тому, що трапилося, видання Leopolis.News звинувачує місцеве сільськогосподарське підприємство – птахоферму ТОВ «Агроль».

    Місцеві жителі неодноразово скаржилися на те, що птахоферма зливає відходи у водойму, а тваринні залишки вивозить на поля.

    У березні 2021 року екоінспектори встановили, що підприємство здійснює викид забруднюючих речовин у повітря. Крім того, «Агроль» не веде облік кількості, типу та складу відходів виробництва. За це фірму оштрафували на 85 і 136 грн.

    Наступна перевірка в червні констатувала, що компанія не ліквідувала порушення.

    Екоактивісти вже взяли проби води для незалежного лабораторного аналізу.

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    Теги: екологія Львівщина село річка
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    У Львівській області потекла «кривава» річка (відео)