У Львові підлітки побили 18-річну дівчину й зняли це на відео

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Львові підлітки побили 18-річну дівчину й зняли це на відео
Поліцейські встановлюють обставини та інших учасників інциденту
фото: RFE/Rl

Під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відео, на якому двоє дівчат завдають удари руками й ногами третій

Двоє мешканок Львова віком 17 років побили 18-річну дівчину. Бійку вони знімали на відео. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

«Сьогодні, 22 вересня, під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відео, на якому двоє дівчат завдають удари руками й ногами третій. Четверта учасниця знімала конфлікт на відео. Проведеними заходами, дізнавачі та інспектори ювенальної превенції відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 встановили особу потерпілої, 18-річної львів’янки, та двох осіб, які завдавали їй тілесних ушкоджень, також мешканок Львова віком 17 років. Усі навчаються в різних освітніх закладах міста», – йдеться у повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Поліцейські встановлюють обставини та інших учасників інциденту. Досудове розслідування триває.

До слова, у селищі Арбузинка на Миколаївщині двоє хлопців – 12 та 15 років – побили 12-річного підлітка. Бійку вони знімали на відео. 

Раніше біля магазину у Вінниці підлітки побили 15-річного хлопця. Після події хлопець звернувся до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Зокрема, у Дарницькому районі Києва неповнолітні влаштували бійку біля кав'ярні. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Подія сталася 11 травня близько 21:00 біля однієї з кав'ярень. Відповідне відео з камер спостережень поширилось мережею.

Теги: бійка Львів

