У Львові попрощались із загиблим українсько-тайванським героєм (фото)

Джонатана загинув від втрати крові під час поранення в бою на Луганщині

На початку повномасштабної війни Ценг добровільно приєднався до лав ЗСУ

У Львові попрощались із загиблим українсько-тайванським героєм Джонатаном Ценгом, який боронив Україну у лавах ЗСУ. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Сьогодні у Львові попрощались з Героєм, який не був українцем по крові, однак віддав своє життя за Україну. 25-літній тайванець Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг загинув захищаючи Україну», – написав Садовий.

На початку повномасштабної війни Ценг добровільно приєднався до лав ЗСУ та воював у складі 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ» 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

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Джонатана вбили росіяни. Він загинув від втрати крові під час поранення в бою на Луганщині.

Нагадаємо, триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України. У місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони.