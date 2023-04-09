У Львові рятувальники знімали з дерева єнота

Тварина видерлася на висоту близько 10 метрів

Тваринку передали представникам зоозахисної організації

У Львові на вулиці Промисловій на дереві перебуває єнот. Таке повідомлення отримали рятувальники уранці 8 квітня. З’ясувалося, що тварина видерлася на висоту близько 10 метрів, повідомляє ДСНС України.

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Аби врятувати єнота, надзвичайники спільно із зоозахисниками зняли його з дерева.

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Тваринку передали представникам зоозахисної організації для подальшого огляду та утримання.

Раніше на Одещині рятувальники зняли хлопчика з кондиціонера.

Також у селі Новоіванівка Запорізької області двоє хлопчиків отримали мінно-вибухові травми через те, що гралися з протитанковою гранатою.