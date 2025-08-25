У Львові з’явиться сквер на честь Ірини Фаріон за 2,2 млн грн

У Львові оголошено тендер на створення скверу імені Ірини Фаріон за 2,2 млн грн

Шевченківська районна адміністрація Львова оголосила повторний тендер на облаштування скверу на честь мовознавиці Ірини Фаріон. Він буде розташований на вулиці Томаша Масарика, а його орієнтовна вартість становить 2,2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропозицію на Prozorro.

Згідно з умовами тендеру, аукціон відбудеться 1 вересня, а завершити роботи з облаштування скверу планують до кінця грудня 2025 року. Проєкт передбачає прокладання тротуарів, встановлення лавок, смітників, посів газону, висадку кущів та дерев. Загальна площа скверу становитиме 233 квадратних метри.

Як відомо, це вже другий аукціон на створення скверу. Попередній відбувся у середині серпня, його переможцем стало ТзОВ «Іннова-Буд» з пропозицією у 2,1 млн грн. Однак адміністрація відхилила пропозицію через те, що фірма не врахувала встановлення чотирьох дорожніх знаків.

Як відомо, 19 липня, у річницю вбивства Ірини Фаріон, відбувся вечір памʼяті, під час якого було презентовано концепцію мистецького твору, що має бути встановлений на місці її загибелі. Концепцію безплатно розробила команда колишніх студентів-архітекторів професорки під керівництвом Андрія Лесюка.

Нагадаємо, 19 липня – роковин загибелі мовознавиці Ірини Фаріон. Напередодні її близька подруга, українська мовознавиця, кандидатка філологічних наук, доцентка катедри української мови Національного університету «Львівська політехніка» Оксана Микитюк у інтерв’ю «Главкому» поділилася спогадами про роки їхнього знайомства. Зокрема, пригадала і першу зустріч.