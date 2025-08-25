Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Львові з’явиться сквер на честь Ірини Фаріон за 2,2 млн грн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Львові з’явиться сквер на честь Ірини Фаріон за 2,2 млн грн
Проєкт передбачає прокладання тротуарів, встановлення лавок, смітників, посів газону, тощо
фото: Львівська ОВА

У Львові оголошено тендер на створення скверу імені Ірини Фаріон за 2,2 млн грн

Шевченківська районна адміністрація Львова оголосила повторний тендер на облаштування скверу на честь мовознавиці Ірини Фаріон. Він буде розташований на вулиці Томаша Масарика, а його орієнтовна вартість становить 2,2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропозицію на Prozorro.

Згідно з умовами тендеру, аукціон відбудеться 1 вересня, а завершити роботи з облаштування скверу планують до кінця грудня 2025 року. Проєкт передбачає прокладання тротуарів, встановлення лавок, смітників, посів газону, висадку кущів та дерев. Загальна площа скверу становитиме 233 квадратних метри.

У Львові з’явиться сквер на честь Ірини Фаріон за 2,2 млн грн фото 1
скріншот
У Львові з’явиться сквер на честь Ірини Фаріон за 2,2 млн грн фото 2
скріншот

Як відомо, це вже другий аукціон на створення скверу. Попередній відбувся у середині серпня, його переможцем стало ТзОВ «Іннова-Буд» з пропозицією у 2,1 млн грн. Однак адміністрація відхилила пропозицію через те, що фірма не врахувала встановлення чотирьох дорожніх знаків.

У Львові з’явиться сквер на честь Ірини Фаріон за 2,2 млн грн фото 3
скріншот

Як відомо, 19 липня, у річницю вбивства Ірини Фаріон, відбувся вечір памʼяті, під час якого було презентовано концепцію мистецького твору, що має бути встановлений на місці її загибелі. Концепцію безплатно розробила команда колишніх студентів-архітекторів професорки під керівництвом Андрія Лесюка.

Нагадаємо, 19 липня – роковин загибелі мовознавиці Ірини Фаріон. Напередодні її близька подруга, українська мовознавиця, кандидатка філологічних наук, доцентка катедри української мови Національного університету «Львівська політехніка» Оксана Микитюк у інтерв’ю «Главкому» поділилася спогадами про роки їхнього знайомства. Зокрема, пригадала і першу зустріч.

Читайте також:

Теги: Ірина Фаріон Львів тендер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місцях працюють усі відповідні служби
Атака на Львів: Садовий розповів про руйнування та долю постраждалих
21 серпня, 09:31
На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби
Львів: фото з місць ліквідації наслідків російських ударів
21 серпня, 08:57
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди зі Львова до Ворохти: розклад
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди зі Львова до Ворохти: розклад
15 серпня, 06:59
Інкубатори було придбано за кошти іноземного кредиту
Скандал із неякісними інкубаторами для немовлят. Прокуратура стягнула з постачальника 240 млн грн
11 серпня, 15:43
Ліна Костенко закликала учасників і організаторів мистецьких подій дотримуватися не лише юридичних норм, а й перебувати в «зоні етичної безпеки»
У Львові скасовано концерти за творами Ліни Костенко: письменниця виступила проти організаторів
9 серпня, 12:34
Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці події
У ДТП на Львівщині загинув чоловік, ще двоє травмувались
8 серпня, 22:32
Договір на будівництво був укладений у квітні 2017 року між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та приватною компанією
Прокуратура вимагає визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту
4 серпня, 17:11
Воїни, які були представниками різних національностей, загинули у 1939 році під час оборони Львова від німецьких загарбників
У Львові на місці колишнього цвинтаря розпочалась ексгумація польських військових
4 серпня, 14:26
У шлюбі пара вже 20 років
Унікальний випадок: у Львові чоловік врятував дружину, ставши для неї донором
2 серпня, 13:28

Події в Україні

У Львові з’явиться сквер на честь Ірини Фаріон за 2,2 млн грн
У Львові з’явиться сквер на честь Ірини Фаріон за 2,2 млн грн
На Черкащині мобілізований загинув під час відправки до навчального центру
На Черкащині мобілізований загинув під час відправки до навчального центру
Прогноз погоди на тиждень 25-31 серпня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 25-31 серпня 2025 року
Україна вперше показала ракету «Довгий Нептун»
Україна вперше показала ракету «Довгий Нептун»
Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
13K
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
12K
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
6050
Україна обміняла окупанта з екзотичною професією
5815
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Сьогодні, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua