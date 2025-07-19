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Роковини убивства. Близька подруга розповіла про своє перше враження від зустрічі з 25-річною Фаріон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Роковини убивства. Близька подруга розповіла про своє перше враження від зустрічі з 25-річною Фаріон
Оксана Микитюк та Ірина Фаріон познайомилися 1991 року, і з тих пір товаришували
фото з відкритих джерел

Оксану Микитюк та Ірину Фаріон поєднували понад 30 років дружби та спільної праці

19 липня – роковин загибелі мовознавиці Ірини Фаріон. Напередодні її близька подруга, українська мовознавиця, кандидатка філологічних наук, доцентка катедри української мови Національного університету «Львівська політехніка» Оксана Микитюк у інтерв’ю «Главкому» поділилася спогадами про роки їхнього знайомства. Зокрема, пригадала і першу зустріч.

«Ми познайомилися у вересні 1991 року, коли обидві прийшли на роботу до Львівської політехніки. Я сиділа за столом, і раптом двері неймовірно широко розчинилися і ввійшла Ірина Фаріон. Вона була вбрана в бордову спідницю й червоний светр. Зайшла, як вітер, зайшла, як щось нестримне, вихрове, гаряче. Я відразу чомусь подумала про вогонь, оскільки одяг і навіть червонястий відблиск волосся викликали цю асоціацію (згодом цей вогонь я бачила в усіх справах, які ініціювала Ірина)», – розповіла Оксана Микитюк.

За словами мовознавиці, Ірина Фаріон сказала «привіт» і сіла за сусідній стіл. «Це було, я б сказала, гордо, рішуче, впевнено, переможно. Вона прийшла на катедру, щоби панувати в царині української мови і, звісно, духовно зростати», – пригадала Оксана Микитюк.

Коли Оксана Микитюк та Ірина Фаріон почали разом працювати, то отримали від завідувача кафедри цікаве завдання – мали зробити стенд про українських мовознавців.

«І тоді Ірина мене вперше запросила додому, щоб продумати наповнення та й віднайти світлини мовознавців, бо на той час книжки й газети були єдиним матеріалом для роботи. Саме відтоді почалася наша дружба. Я прийшла до Ірини до хати, вона зробила чай, налила його в неймовірно гарні горнятка (потім ми їх називали «наші горнятка»), поставила мед (він завжди обов’язково був в Ірини), виклала на тарілку печиво. Було відразу родинне відчуття. Такі походеньки згодом стали досить регулярними, потім ми гостювалися не лише вдвох, а й з дітьми», – розказала подруга Ірини Фаріон.

Нагадаємо, 19 липня – роковини убивства Ірини Фаріон. З 1991 року і до 2023-го Фаріон викладала на кафедрі української мови Національного університету «Львівська політехніка». Була звільнена з вишу наприкінці 2023 року, але вже у 2024-му поновлена рішенням суду.

Ірина Фаріон вела декілька культурологічних проєктів. Зокрема, «Велич особистості» (2013-2019), який виходив на парламентському телеканалі «Рада». А також – «Ген українців» (2019-2024) на львівському телеканалі «НТА». Була авторкою двох YouTube-каналів (Iryna Farion та Студія Фаріон), де вела проєкти «ПротиАнглізм», «ПолітОгляд» та «Курси з культури української мови».

З 2006 року була депутаткою Львівської облради та регулярно балотувалася до Верховної Ради. До парламенту пройшла у 2012 році. Була депутаткою Верховної Ради сьомого скликання у 2012–2014 роках від партії ВО «Свобода».

Наприкінці липня 2024 року за підозрою у вбивстві Ірини Фаріон було затримано 18-річного підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Його злочин, за яким порушена кримінальна справа, кваліфіковано як «умисне вбивство у зв'язку з виконанням особою громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості». Суд над Зінченком триває дотепер.

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Теги: Ірина Фаріон злочин вбивство

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