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Колії стомилися і не витримали: розвідка відреагувала на вибух залізниці в Криму

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Колії стомилися і не витримали: розвідка відреагувала на вибух залізниці в Криму
У ГУР відреагували на те, що в Криму через підрив колії з рейок зійшов вантажний потяг
фото з відкритих джерел

За словами представника ГУР Андрія Юсова, нормально інфраструктура  на півострові запрацює тоді, коли Крим повернеться до України

Російські окупанти використовували залізницю у Криму, де сьогодні стався вибух, для перевезення зброї. Її відправляли на війну проти України. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив в ефірі національного телемарафону.

«По тих самих коліях перевозять, напевно, і інші речі (не тільки зерно – «Главком»), але зокрема зброю, бойові комплекти, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, щоб вбивати цивільних мирних українців і українських захисників. Тому цілком природно, що ці колії не витримали, стомились і тепер на деякий час не функціонують», – заявив Юсов.

Розвідник не виключив, що подібні інциденти можуть повторюватися у Криму, поки півострів не буде звільнений.

«Можемо констатувати, що нормальна інфраструктура запрацює тоді, коли Крим повернеться до України, поки там російські терористи – спокою не буде», – сказав представник ГУР.

Юсов додав, що в Криму окупантам найбільше заважає місцеве населення, які після повномасштабного вторгнення мають надію, що Україна поверне Крим, а Росія – програє. Зараз в Криму росіяни посилюють фільтраційні заходи. За словами представника розвідки, це означає, що окупанти не довіряють місцевому населенню. 

Росіяни, за словами Юсова, використовують Крим як логістичний хаб і транспортний вузол для перекидання живої сили та техніки на окуповані території українського півдня. Сам контингент росіян в Криму залишається незмінним.

Нагадаємо, що 18 травня в окупованому Криму стався підрив залізничної колії. За даними джерела, підрив залізничного полотна стався неподалік від Бахчисараю о 8:20 ранку. Внаслідок диверсії зі шляхів зійшли п’ять вагонів потяга із зерном.

Теги: росія окуповані території ГУР вибух залізниця

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