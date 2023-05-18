Колії стомилися і не витримали: розвідка відреагувала на вибух залізниці в Криму
За словами представника ГУР Андрія Юсова, нормально інфраструктура на півострові запрацює тоді, коли Крим повернеться до України
Російські окупанти використовували залізницю у Криму, де сьогодні стався вибух, для перевезення зброї. Її відправляли на війну проти України. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив в ефірі національного телемарафону.
«По тих самих коліях перевозять, напевно, і інші речі (не тільки зерно – «Главком»), але зокрема зброю, бойові комплекти, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, щоб вбивати цивільних мирних українців і українських захисників. Тому цілком природно, що ці колії не витримали, стомились і тепер на деякий час не функціонують», – заявив Юсов.
Розвідник не виключив, що подібні інциденти можуть повторюватися у Криму, поки півострів не буде звільнений.
«Можемо констатувати, що нормальна інфраструктура запрацює тоді, коли Крим повернеться до України, поки там російські терористи – спокою не буде», – сказав представник ГУР.
Юсов додав, що в Криму окупантам найбільше заважає місцеве населення, які після повномасштабного вторгнення мають надію, що Україна поверне Крим, а Росія – програє. Зараз в Криму росіяни посилюють фільтраційні заходи. За словами представника розвідки, це означає, що окупанти не довіряють місцевому населенню.
Росіяни, за словами Юсова, використовують Крим як логістичний хаб і транспортний вузол для перекидання живої сили та техніки на окуповані території українського півдня. Сам контингент росіян в Криму залишається незмінним.
Нагадаємо, що 18 травня в окупованому Криму стався підрив залізничної колії. За даними джерела, підрив залізничного полотна стався неподалік від Бахчисараю о 8:20 ранку. Внаслідок диверсії зі шляхів зійшли п’ять вагонів потяга із зерном.
Коментарі — 0