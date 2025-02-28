У Маріуполі вибухнув автомобіль зі співробітником російської спецслужби

Операцію здійснили учасники місцевого спротиву

У тимчасово окупованому Маріуполі вибухнув автомобіль зі співробітником російської ФСБ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міську раду Маріуполя.

Вибух стався сьогодні, 28 лютого, уночі, у Приморському районі міста. За інформацією міської ради, машину зі співробітником ФСБ підірвали члени Маріупольського Спротиву. Працівник російської спецслужби наразі перебуває у реанімації.

Деталі операції партизани обіцяють оприлюднити згодом, проте в інтернеті вже з’явились кадри з місця вибуху.

«Главком» повідомляв, що у ніч на сьогодні, 28 лютого, у районі Селідового у Донецькій області Сили оборони знищили склад, де росіяни зберігали термобаричні боєприпаси.

Також стало відомо, що у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області бійці Головного управління розвідки уразили передовий пункт управління російських військ.