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У Маріуполі вибухнув автомобіль зі співробітником російської спецслужби

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У Маріуполі вибухнув автомобіль зі співробітником російської спецслужби
Машину зі співробітником ФСБ підірвали члени Маріупольського Спротиву
фото з відкритих джерел

Операцію здійснили учасники місцевого спротиву

У тимчасово окупованому Маріуполі вибухнув автомобіль зі співробітником російської ФСБ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міську раду Маріуполя.

Вибух стався сьогодні, 28 лютого, уночі, у Приморському районі міста. За інформацією міської ради, машину зі співробітником ФСБ підірвали члени Маріупольського Спротиву. Працівник російської спецслужби наразі перебуває у реанімації.

Деталі операції партизани обіцяють оприлюднити згодом, проте в інтернеті вже з’явились кадри з місця вибуху.   

 

«Главком» повідомляв, що у ніч на сьогодні, 28 лютого, у районі Селідового у Донецькій області Сили оборони знищили склад, де росіяни зберігали термобаричні боєприпаси.

Також стало відомо, що у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області бійці Головного управління розвідки уразили передовий пункт управління російських військ.

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Теги: Маріуполь війна Донеччина Україна

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