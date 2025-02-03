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Втрати ворога станом на 3 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 3 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 1268 РСЗВ
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 3 лютого 2025 року.

Втрати Росії у війні на 3 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 3 лютого втратила

  • особового складу – близько 841660 (+1300) осіб,
  • танків – 9920 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 20685 (+18) од,
  • артилерійських систем – 22589 (+51) од,
  • РСЗВ – 1268 (+1) од,
  • засоби ППО – 1053 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 23911 (+118),
  • крилаті ракети – 3054 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35798 (+89) од,
  • спеціальна техніка – 3731 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 3 лютого
Втрати ворога станом на ранок 3 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 3 лютого

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 3 лютого
Активність ворожого флоту станом на ранок 3 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1076-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна росія Генштаб втрати

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