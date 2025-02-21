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На Харківщині російський дрон атакував автомобіль поліції

Варвара Шолян
glavcom.ua
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На Харківщині російський дрон атакував автомобіль поліції
Дрон влучив у авто, в якому перебували поліцейські
фото: Національна поліція України

Внаслідок удару постраждали правоохоронці

Сьогодні, 21 лютого, вранці російські окупанти поцілили безпілотником у службовий автомобіль поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію поліції Харківської області.

Зокрема, о 07:55 росіяни завдали удару безпілотником, попередньо типу «Молнія», по місту Куп’янськ. Дрон влучив у службовий автомобіль, в якому перебували поліцейські.

Троє співробітників Куп’янського районного відділу поліції отримали контузії. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

За фактом вчинення воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження.

Раніше стало відомо, що російські загарбники намагаються знищити логістику ЗСУ у Сумській області, – аби послабити позиції українських бійців на російській Курщині.

 «Главком» повідомляв, що у Київській області поліція спільно з СБУ викрила двох зловмисників, які готували на замовлення РФ теракт на території Фастівського району.

 

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Теги: росія війна Харківщина Україна безпілотник

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