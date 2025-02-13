Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч

Путін завжди хотів, щоб Росія була серед великих держав, які разом зі США та Китаєм ділять світ

Америку більше не цікавить безпека України та Європи, Трамп закрив Україні шляхи до НАТО, у Львівській області жінка вбила іноземця, а Німеччина передасть ракети Iris-T нашій країні. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 12 лютого, щоб ви були в курсі подій:

Це світ Путіна та Трампа

З початку російського вторгнення в Україну в 2022 році США дотримувались принципу «Нічого про Україну без України». Однак зараз ситуація змінилася. Тепер у фокусі — світ Дональда Трампа і Володимира Путіна, і США більше не прагнуть забезпечити безпеку України та Європи. Про це пише The Telegraph.

За результатами розмови з Путіним, Трамп повідомив, що вони домовилися «негайно розпочати переговори». Якщо це дійсно сталося, то це може означати перемогу поглядів Путіна.

Російський президент завжди вважав, що тільки країни, які вирішують долю інших, можуть бути справжніми суверенами. Він завжди хотів, щоб Росія була серед великих держав, які разом зі США та Китаєм ділять світ. Тому він планував обговорювати майбутнє України не з Києвом, а з Вашингтоном. Однак, зазначається, що перемога для Путіна в особистому сенсі не означає перемогу у війні, хоча для нього це важливий момент.

Трамп закрив Україні шлях до НАТО

У середу, 12 лютого, Дональд Трамп зазначив, що не заперечує проти зняття питання про вступ України до НАТО з порядку денного, вважаючи це «непрактичним». Про це повідомляє CBS News.

Крім того, президент США також торкнувся питання російської окупації українських територій, заявивши в інтерв'ю Fox News, що Україна «може стати російською в майбутньому, або може не стати».

На Львівщині жінка вбила іноземця

У Львівській області 50-річна жінка під час святкового застілля вбила іноземця. Трагедія трапилася в одному із сіл Яворівського району. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

«11 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку одного з сіл Яворівського району виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Яворівського районного відділу поліції, а також спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини. На тілі загиблого, 41-річного іноземця, який тимчасово проживав на Львівщині, експерти виявили численні тілесні ушкодження», – йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що між підозрюваною та загиблим виник конфлікт під час розпивання спиртних напоїв.

Ракети Iris-T для України

Німеччина найближчим часом передасть Україні близько 100 керованих ракет Iris-T. Про це німецька делегація в НАТО повідомила в соцмережі Х.

«Майбутня підтримка України у формі техніки й військової підготовки була підтверджена на сьогоднішньому засіданні групи за участі понад 50 країн. Німеччина продовжуватиме відігравати важливу роль у цій підтримці й оголосила про поставку близько 100 керованих ракет Iris-T найближчим часом до України», – йдеться в повідомленні.