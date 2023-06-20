Які російські генерали були ліквідовані на війні в Україні: інфографіка

Більшість відомих випадків загибелі російських генералів було зафіксовано на початку повномасштабного вторгнення у лютому-березні

З початку повномасштабної війни в Україні було ліквідовано, за різними даними, від 10 до більш ніж 20 російських генералів. Такі високі втрати експерти пов'язують із тим, що через проблеми з військами на місцях вищому командуванню доводиться знаходитися безпосередньо на лінії зіткнення. Офіційно в країні-агресорці рідко визнають втрати такого рівня. За відкритими джерелами можна знайти дані про 11 ліквідованих генералів, хто вони – на інфографіці «Слово і діло».

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Більшість відомих випадків загибелі російських генералів було зафіксовано на початку повномасштабного вторгнення у лютому-березні.

28 лютого 2022-го під Маріуполем було ліквідовано заступника командувача 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Росії, генерал-майора Андрія Суховецького. Цю посаду він обіймав з осені 2021 року, до цього три роки командував 7-ю десантно-штурмовою дивізією в Новоросійську.

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Також у Маріуполі, орієнтовно в середині березня минулого року, батальйон «Азов» ліквідував командувача 150-ї мотострілецької дивізії РФ генерал-майора Олега Мітяєва. До вторгнення в Україну він був заступником командувача російського угрупування у Сирії.

Разом із ним у березні 2022 року було знищено ще як мінімум чотири російських генерали. Під Харковом, як повідомили в українській розвідці, було ліквідовано генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу РФ Віталія Герасимова (а разом з ним ще ряд старших офіцерів російської армії).

Герасимов брав участь у Другій чеченській війні та війні в Сирії, мав медаль «за повернення Криму».

У Чорнобаївці Херсонської області внаслідок удару по командному пункту було вбито командувача 49-ї загальновійськової армії Росії генерал-лейтенанта Якова Резанцева. Як і багато з його колег, він також брав участь у російській операції в Сирії.

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Крім того, за невідомих обставин у березні минулого року загинули: заступник командувача 8-ї гвардійської армії Росії генерал-майор Володимир Фролов, командувач 29-ї загальновійськової армії Росії генерал-майор Андрій Колесніков.

У квітні 2022-го внаслідок удару по командному пункту окупантів біля Ізюму Харківської області загинув російський генерал-майор Андрій Симонов. До речі, видання The New York Times з посиланням на джерела повідомляло, що в цьому ж командному пункті був начальник російського генштабу Валерій Герасимов, але він виїхав до атаки.

Біля Попасної Луганської області у травні було ліквідовано генерал-майора ВПС Росії у відставці Канамата Боташева. Як повідомляли ЗМІ, штурмовик Су-25, який він пілотував, був збитий за допомогою ПЗРК «Ігла».

Зазначимо, що із збройних сил Росії Боташева було звільнено ще у 2012 році, а проти України воював у складі ПВК «Вагнер».

Також у Луганській області, у селищі Миколаївка, минулого червня загинув генерал-майор Роман Кутузов.

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Вже цього року у лютому ліквідували російського генерала Дмитра Ульянова, за яких обставин – невідомо.

Останній на сьогодні вбитий в Україні російський генерал – Сергій Горячев, який очолював штаб 35-ї загальновійськової армії Росії. За непідтвердженими даними, його вбили в результаті ракетного удару по командному пункту російської армії в Запорізькій області.