У Маріуполі ексгумація тіл загиблих стала платною

Окупанти прямо кажуть, що ексгумація лише за гроші

Почались проблеми з доставкою питної води

Російські загарбники зупинили ексгумацію тіл у Маріуполі і роблять її тепер тільки за гроші. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Ексгумацію повністю зупинено. Тепер не соромлячись окупанти прямо кажуть, що ексгумація лише за гроші. Все вірішення проблем маріупольців мразота перетворює на бізнес, а імпровізовані кладовища зростають», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, знову почались проблеми з доставкою питної води мешканцям Лівобережного району. Щоденні черги по 4-5 годин, кількість ведкиких ємкостей для води скорочено втричі.

«Ємкості було вивезено в парк Гуров для святкування Дня Металурга на кістках, у підсумку там і залишили. Мешканці віддалених місць Кальміуського району (Волентрівка) залишаються без водопостачання в любому вигляді», – додав Андрющенко.

Окупанти також посиленими темпами готують порт для прийому/перевалки зерна вкраденого врожаю. Намагаються зпустити роботу зернового терміналу.

Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміттямаріупольців карають громадськими роботами.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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