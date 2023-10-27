ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини: оцінка ISW

Українські війська відбили спроби російських військ штурмувати позиції поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Надії та Макіївки

Збройні сили України продовжують активні наступальні операції на декількох напрямках. Українські війська змогли просунутися на лівому березі Херсонської області. При цьому російська сторона скаржиться, що українські війська продовжують перекидати підкріплення у цей район. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили спроби російських військ штурмувати позиції поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Надії та Макіївки.

Російський «воєнкор» заявив, що українські війська проводять контратаки на захід від Сватового, щоб стабілізувати лінію фронту в цьому районі.

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Російські джерела стверджували, що українські сили проводили наступальні операції поблизу Бахмута.

Геолокаційні записи, опубліковані 26 жовтня, показують, що російські війська, як стверджується, здійснили рух на південь від Озарянівки (що розташована за 13 кілометрів на південний захід від Бахмута). Російський кореспондент твердив, що війська РФ атакували та, як стверджувалося, зайняли північно-східню висоту поблизу Хромового (безпосередньо на заході від Бахмута).

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно намагалися атакувати в районі Богданівки, Хромового, Іванівського та Андріївки.

Російські джерела повідомили, що війська РФ продовжують обороняти свої позиції біля залізниці на схід від Кліщіївки та Андріївки, а також тривають важкі бої біля траси E40 (Слов’янськ-Бахмут).

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Російські війська проводили наступальні операції поблизу Авдіївки, але не досягли жодних підтверджених успіхів 26 жовтня.

Український офіцер запасу заявив, що російські війська поступово просуваються до Степового, незважаючи на значні втрати. 25 жовтня український військовий оглядач заявив, що війська РФ нібито захопили територію шириною в один кілометр уздовж залізниці.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Сєверного. Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що війська РФ з інших напрямків замінюють батальйони, які зазнали втрат в районі Авдіївки, а загони полонених «Шторм-Z» відмовляються вести бойові дії.

Російське джерело стверджувало, що 26 жовтня українські сили здійснили контратаку поблизу Авдіївки в напрямку Спартака.

Геолокаційні кадри, показують, що російські війська нібито просунулися на південний схід від Новомихайлівки.

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Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки та Водяного.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські війська відбили атаки з боку російських сил поблизу Новоукраїнки та Старомайорського, та наразі російські сили проводять перегрупування на Шахтарському напрямку, що розташований в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Речник Українського Таврійського угруповання військ заявив, що 24 жовтня російські війська зазнали великих втрат і відступили після атаки біля Володиного (15 км на південь від Великої Новосілки).

Російський батальйон «Восток», який діє на південний схід від Великої Новосілки стверджував, що негода заважає наземним операціям у цьому районі. Вони також заявили, що російські сухопутні війська в цьому районі борються з нашестям гризунів у житлових приміщеннях солдат.

Українські сили незначно просунулися після відновлення більш масштабних, ніж зазвичай, операцій на східному (лівому) березі Херсонської області 25 жовтня. Геолокаційні кадри, показують, що ЗСУ просунулися на північ від Підстепного.

Раніше повідомлялося, що за даними українських сил, країна-агресор РФ сконцентрувала на Лимано-Куп'янському напрямку близько 100 тисяч військових.

До слова, Сполучені Штати очікують більше атак з боку російських окупаційних військ на полі бою в Україні.