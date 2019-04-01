У Миколаєві невідома вкрала оригінал протоколу ДВК і втекла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через інцидент дільничну комісію відправили на перерахунок голосів і складання нового протоколу

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції, але зловмисницю поки не знайшли

У Миколаєві біля ОВК №129 невідома жінка вирвала з рук голови однієї з дільничних комісій оригінал протоколу підрахунку голосів і зникла.

Про це повідомив координатор спостереження за виборами у Миколаївській області ГО «Опора» Дмитро Баштовий, йдеться на сайті «Укрінформ».

«Біля входу у двір ОВК №129 до членів ДВК №480911 підійшла невідома жінка, представилася членом окружкому і сказала, що треба терміново віддати їй пакет з протоколами про підрахунок голосів на дільниці. Голові ДВК обличчя жінки здалося знайомим, тому вона віддала пакет. Але та його розірвала і, забравши один примірник протоколу, втекла», - розповів Баштовий.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. Однак знайти і встановити зловмисницю наразі ще не вдалося.

Через цей інцидент дільничну комісію відправили на перерахунок голосів і складання нового протоколу.

Нагадаємо, ЦВК опрацювала понад 80% протоколів. Центральна виборча комісія станом на 15:05 опрацювала 81,43% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України. Згідно з цими результатами, лідирує Володимир Зеленський, за нього свої голоси віддали 30,41%. За Петра Порошенка проголосували 16,01% виборців. Юлія Тимошенко набирає 13,25%, Юрій Бойко - 11,55%, Анатолій Гриценко – 7,03%, Ігор Смешко – 5,95%, Олег Ляшко – 5,29%.

Крім того, Олександра Вілкула підтримали 4,3% виборців, Руслана Кошулинського - 1,65%.

Інші кандидати набирають менше 1%.

Також нагадаємо, що Центральна виборча комісія отримала перший оригінал протоколу окружної виборчої комісії про результати голосування на чергових виборах президента України.