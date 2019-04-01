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    Події в Україні

    У Миколаєві невідома вкрала оригінал протоколу ДВК і втекла

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    Через інцидент дільничну комісію відправили на перерахунок голосів і складання нового протоколу - У Миколаєві невідома вкрала оригінал протоколу ДВК і втекла
    Через інцидент дільничну комісію відправили на перерахунок голосів і складання нового протоколу

    На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції, але зловмисницю поки не знайшли

    У Миколаєві біля ОВК №129 невідома жінка вирвала з рук голови однієї з дільничних комісій оригінал протоколу підрахунку голосів і зникла.

    Про це повідомив координатор спостереження за виборами у Миколаївській області ГО «Опора» Дмитро Баштовий, йдеться на сайті «Укрінформ».

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    «Біля входу у двір ОВК №129 до членів ДВК №480911 підійшла невідома жінка, представилася членом окружкому і сказала, що треба терміново віддати їй пакет з протоколами про підрахунок голосів на дільниці. Голові ДВК обличчя жінки здалося знайомим, тому вона віддала пакет. Але та його розірвала і, забравши один примірник протоколу, втекла», - розповів Баштовий.

    На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. Однак знайти і встановити зловмисницю наразі ще не вдалося.

    Через цей інцидент дільничну комісію відправили на перерахунок голосів і складання нового протоколу.

    Нагадаємо, ЦВК опрацювала понад 80% протоколів. Центральна виборча комісія станом на 15:05 опрацювала 81,43% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України. Згідно з цими результатами, лідирує Володимир Зеленський, за нього свої голоси віддали 30,41%. За Петра Порошенка проголосували 16,01% виборців. Юлія Тимошенко набирає 13,25%, Юрій Бойко - 11,55%, Анатолій Гриценко – 7,03%, Ігор Смешко – 5,95%, Олег Ляшко – 5,29%.

    Крім того, Олександра Вілкула підтримали 4,3% виборців, Руслана Кошулинського - 1,65%.

    Інші кандидати набирають менше 1%.

    Також нагадаємо, що Центральна виборча комісія отримала перший оригінал протоколу окружної виборчої комісії про результати голосування на чергових виборах президента України. 

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