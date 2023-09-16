Росія заявила про атаку безпілотників над двома областями

Сили ППО начебто знищили безпілотні літальні апарати над територіями Калузької та Тверської областей

Міністерство оборони Росії повідомило, що у ніч проти 16 вересня, у небі над Калузькою та Тверською областями РФ начебто знищили два українські безпілотники. Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ у Telegram.

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«16 вересня в нічний час припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку двома БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – зазначають там.

Так, сили ППО начебто знищили безпілотні літальні апарати над територіями Калузької та Тверської областей.

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Раніше повідомлялося, що у ніч проти 14 вересня міноборони РФ заявило про нібито збиття українських безпілотників над Білгородською областю і ще двох над Брянською областю.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у Москві, столиці РФ, сталася пожежа поблизу Останкінської телевежі, яка знаходиться неподалік від станції метро «Владикіно» на північному сході міста. На місці події чути вибухи.

Місцеві жителі повідомляють, що біля Останкінської телевежі видно великий стовп диму. Співробітники екстрених служб вирушили на місце події, і також повідомляється про «хлопки» в районі вежі, де виникла пожежа.

Раніше безпілотники нібито атакували Москву. У підмосковному Раменському, де у ніч на 7 вересня впав безпілотник, у житловому будинку вибило вікна.

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Згодом стало відомо, що вибух пролунав неподалік міжнародного аеропорту «Жуковський».

До слова, у Росії спостерігається зростання попиту на страхування від ударів та падіння безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на страхові компанії РФ.