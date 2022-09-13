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У Нікополі прогриміли вибухи (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Нікополі прогриміли вибухи (відео)
У Нікополі місцеві жителі повідомили про вибухи
фото ілюстративне

Жителів закликають залишатися в укриттях

У Нікополі вночі прогриміли вибухи. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

У місті оголошена повітряна тривога.

Пабліки опублікували відео на яких чути звуки вибухів.

Офіційного підтвердження прильотів наразі немає. 

Нагадаємо, станом на 12 вересня лінія фронту на півдні України просунулася на 12 кілометрів, звільнено понад 500 квадратних кілометрів окупованих територій півдня.

Разом з тим 12 вересня Сили оборони успішно відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка.

 

Теги: відео тривога війна вибух

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