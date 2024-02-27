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В Одесі прогриміли вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Одесі прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Наразі в Одесі та області оголошена повітряна тривога

Увечері 27 лютого в Одесі пролунали вибухи. Російські загарбники запустили на місто дрони-камікадзе «Шахед». Про це повідомляє «Суспільне» та Повітряні сили ЗСУ.

Наразі в Одесі та області оголошена повітряна тривога.

«БПЛА типу Shahed змінили курс на Одесу! Перебувайте в укриттях!», – повідомили в Повітряних силах.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер також попередив про загрозу дронів.

«Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Роботу ППО знімати заборонено!», – написав він у Telegram.

Детальної інформації щодо причин та наслідків вибухів немає.

Нагадаємо, 3 ніч проти 27 лютого російські загарбники запустили для повітряної атаки по Україні 13 дронік-камікадзе типу «Шахед», балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та одну протирадіолокаційну ракету Х-31П. Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені 11 безпілотників та 2 ракети. 

Триває 734-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: шахед балістичні ракети тривога ворог місто Одеса

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