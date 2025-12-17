На Прикарпатті засуджено патрульного за хабарництво у справі про ДТП – деталі справи

Патрульного засудили до позбавлення волі

11 грудня 2025 року Тисменицький районний суд Івано-Франківської області виніс вирок інспектору сектору реагування патрульної поліції Роману Микитюку. Його визнали винним у хабарництві. Про це пише «Главком» із посиланням на вирок суду.

Відомо, що патрульний став свідком ДТП у селі Черніїв Івано-Франківської громади, яке сталося у березні 2024 року. Винуватець ДТП, перебуваючи у нетверезому стані, вирішив відремонтувати авто та викотив його на вулицю. Після цього він врізався у паркан будинку своєї дружини.

Для уникнення відповідальності за скоєне водій запропонував патрульному Роману Микитюку домовитися без складання протоколу. Тоді Микитюк назвав чоловіку суму в розмірі 10 тис. грн, яку він невдовзі отримав у своєму службовому авто.

На засіданні патрульний заперечував всі обвинувачення. Він заявив, що за 7 років роботи в поліції йому тричі пропонували хабаря, але він відмовлявся. За його словами, до службової автівки підійшла мати керманича та дала йому гаманець. «Із нього водій почав витягати якісь незрозумілі предмети. То були не гроші, а вітальні листівки із зображення політичних та військових діячів. Йому було цікаво, що то за листівки, тому він і не повернув їх», – стверджував обвинувачений в суді.

Проте суддя врахував усі свідчення свідків та переглянув відео, яке зняла камера у машині патрульних. На записі було видно, як Роман Микитюк домовився про хабар та взяв його. Суддя Сергій Кузьменко призначив Роману Микитюку 2 роки ув’язнення із позбавленням права 2 роки обіймати посади в правоохоронних органах та органах державної влади.

За даними декларації за 2024 рік, Роман Микитюк у 2019 році він придбав Volkswagen Passat 2012 року випуску, перебуваючи на державній службі. Авто патрульному обійшлося у 143 852 тис. грн. Того ж року він купив авто Skoda Octavia 2006 року за 110 тис. грн. Крім дорогих авто патрульний має будинок у 89 квадратних метрів та три земельні ділянки площею у 45 соток.

Нагадаємо, що в Росії в Ростові-на-Дону засудили вчительку Валентину Заярну до 12 років позбавлення волі, яка жила в Амвросіївці Донецької області, що нині є тимчасово окупованою РФ. Свого часу жінка допомогла українському військовому Денису Сторожуку. Російський Південний окружний військовий суд визнав вчительку винною в участі у терористичній організації, замаху на зберігання вибухівки та підготовці теракту.