«Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди до Карпат

З 2 квітня маршрут поїзда №207/208–177/178 Київ – Івано-Франківськ подовжується до станції Яремче

«Укрзалізниця» збільшує кількість рейсів наприкінці березня та на початку квітня через зростання попиту на подорожі. Для цього призначено додаткові рейси між Києвом, Львовом, Одесою та Дніпром. Про це повідомляє «Главком» з посланням на пресслужбу компанії.

Графік додаткових поїздів

29 березня курсуватимуть:

поїзд №220/219 Київ – Дніпро;

поїзд №289/290 Київ – Львів;

поїзд №168/167 Львів – Одеса.

На 30 та 31 березня призначено рейс №243/244 Київ – Львів. Ці поїзди сформовані зі спальних вагонів, які адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць. При виборі квитків слід враховувати, що непарні місця розташовані біля вікна, а парні – ближче до проходу.

Подовження маршруту до Яремче та сполучення у горах

З 2 квітня маршрут поїзда №207/208–177/178 Київ – Івано-Франківськ подовжується до станції Яремче. Відправлення з Києва заплановане на 22:00 з прибуттям до Яремча о 08:30. У зворотному напрямку з Яремче поїзд вирушатиме о 09:00 і прибуватиме до столиці о 19:54. Рейс буде щоденним, окрім дат проведення колійних робіт: 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня.

Для пасажирів, що прямують до Микуличина, Татарова та Ворохти, організовано пересадки. Розклад регіонального поїзда №812/811 Яремче – Ворохта узгоджений із часом прибуття київського рейсу. Відправлення з Яремче о 08:50, прибуття до Ворохти о 09:24. Зворотно з Ворохти поїзд вирушає о 07:32 із прибуттям до Яремче о 08:10. На цьому маршруті залучені сучасні дизель-поїзди серії ДПКр. Протягом квітня цей поїзд курсуватиме 3–5, 9–12, 19 та 27–29 числа.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» змінила рух деяких приміських поїздів на Тернопільщині, Львівщині, Сумщині та Полтавщині.

Як повідомлялося, відтепер пасажири «Укрзалізниці» можуть замовляти їжу, напої, солодощі, книги та навіть смаколики для собак під час купівлі квитка. Провідники все доставлять прямо у купе. Для тих, хто хоче ситно поїсти, пропонуються каша з пармезаном, локшина з куркою та овочами, суп або гранола. Для маленьких мандрівників передбачені смузі, пастила та страйпи.

Як повідомлялося, у поїздах «Укрзалізниці» з 1 березня подорожчала постільна білизна у плацкартних і купейних вагонах. Тепер комплект коштує 95 гривень замість 80.