Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди до Карпат

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
УЗ призначила додаткові рейси між Києвом, Львовом, Одесою та Дніпром
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

З 2 квітня маршрут поїзда №207/208–177/178 Київ – Івано-Франківськ подовжується до станції Яремче

«Укрзалізниця» збільшує кількість рейсів наприкінці березня та на початку квітня через зростання попиту на подорожі. Для цього призначено додаткові рейси між Києвом, Львовом, Одесою та Дніпром. Про це повідомляє «Главком» з посланням на пресслужбу компанії.

Графік додаткових поїздів

29 березня курсуватимуть:

  • поїзд №220/219 Київ – Дніпро;
  • поїзд №289/290 Київ – Львів;
  • поїзд №168/167 Львів – Одеса.

На 30 та 31 березня призначено рейс №243/244 Київ – Львів. Ці поїзди сформовані зі спальних вагонів, які адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць. При виборі квитків слід враховувати, що непарні місця розташовані біля вікна, а парні – ближче до проходу.

Подовження маршруту до Яремче та сполучення у горах

З 2 квітня маршрут поїзда №207/208–177/178 Київ – Івано-Франківськ подовжується до станції Яремче. Відправлення з Києва заплановане на 22:00 з прибуттям до Яремча о 08:30. У зворотному напрямку з Яремче поїзд вирушатиме о 09:00 і прибуватиме до столиці о 19:54. Рейс буде щоденним, окрім дат проведення колійних робіт: 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня.

Для пасажирів, що прямують до Микуличина, Татарова та Ворохти, організовано пересадки. Розклад регіонального поїзда №812/811 Яремче – Ворохта узгоджений із часом прибуття київського рейсу. Відправлення з Яремче о 08:50, прибуття до Ворохти о 09:24. Зворотно з Ворохти поїзд вирушає о 07:32 із прибуттям до Яремче о 08:10. На цьому маршруті залучені сучасні дизель-поїзди серії ДПКр. Протягом квітня цей поїзд курсуватиме 3–5, 9–12, 19 та 27–29 числа.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» змінила рух деяких приміських поїздів на Тернопільщині, Львівщині, Сумщині та Полтавщині.

Як повідомлялося, відтепер пасажири «Укрзалізниці» можуть замовляти їжу, напої, солодощі, книги та навіть смаколики для собак під час купівлі квитка. Провідники все доставлять прямо у купе. Для тих, хто хоче ситно поїсти, пропонуються каша з пармезаном, локшина з куркою та овочами, суп або гранола. Для маленьких мандрівників передбачені смузі, пастила та страйпи.

Як повідомлялося, у поїздах «Укрзалізниці» з 1 березня подорожчала постільна білизна у плацкартних і купейних вагонах. Тепер комплект коштує 95 гривень замість 80.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua