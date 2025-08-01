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Галущенко отримав прощальну виплату в Міненерго: названа сума

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Галущенко отримав прощальну виплату в Міненерго: названа сума
17 липня Галущенко змінив місце роботи, ставши міністром юстиції
фото з відкритих джерел

Після зміни уряду Галущенко задекларував 382,3 тис. грн

Міністр юстиції Герман Галущенко задекларував майже 400 тис. грн після звільнення з Міністерства енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на декларацію чиновника.

Після зміни уряду, який очолила Юлія Свириденко, Галущенко задекларував 382,3 тис. грн. У графі «Вид доходу» зазначено, що це «заробітна плата отримана за основним місцем роботи». Кошти міністр отримав 18 липня, водночас повідомлення про зміни в майновому стані було оприлюднено 21 липня. Варто зазначити, що 17 липня Рада проголосувала за призначення нового уряду.

Галущенко задекларував 382,3 тис. грн
Галущенко задекларував 382,3 тис. грн
скріншот

Нагадаємо, колишній міністр енергетики Герман Галущенко відкрив інформацію про заробітки своїх штатних радників. При цьому високопосадовець навідріз відмовився повідомити, хто ці люди. На початок липня 2025 року пул радників міністра Галущенка складався з 10 осіб: трьох штатних і семи позаштатних.

Крім цього, починаючи з 2021 року, заробітна плата разом із доплатами штатних радників міністра енергетики склала 2,86 млн грн. Зокрема, у 2021 році – 38,3 тис. грн, 2022 році – 197,5 тис. грн, 2023 році – 997 тис. грн, 2024 році – 1,12 млн грн, за шість місяців 2025 року – 505 тис. грн.

Як відомо, 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.

Також Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. «За» проголосували 254 нардепи. У результаті перестановок в уряді кілька міністерств було реорганізовано. Так, Міністерство оборони об'єднали з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля та Мінагрополітики об'єднали в одне відомство. Міністерство соціальної політики отримало розширений функціонал – до нього приєднали повноваження Міністерства національної єдності. Посада міністра Кабінету міністрів ліквідована, її функції передано до Секретаріату уряду.

До слова, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, як пройшов тиждень від початку роботи нового уряду. За її словами, було визначено чотири ключові пріоритети: гідність людини, безпека, розвиток економіки і відбудова.

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Теги: Міненерго Герман Галущенко Міністерство юстиції

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