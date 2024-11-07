Поліція показала «шахед», яким РФ атакувала Київ (фото, відео)

Загалом у Києві було виявлено два шахеди, які не здетонували після падіння

Вибухотехніки поліції Києва розрядили два ворожих БпЛА, які не здетонували після падіння. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Загалом у Києві було виявлено два «шахеди», які не здетонували після падіння. «Сьогодні, під час атаки РФ на Київ, на дах приватного домоволодіння та пустир впали два безпілотники противника, які не вибухнули. Поліцейські розрядили бойові частини БпЛА, які могли призвести до масштабних руйнувань та загибелі людей», – йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці нагадали, що у разі виявлення будь-яких вибухонебезпечних або підозрілих предметів – не зволікати та одразу телефонувати до поліції.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 7 листопада масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин. Уламки дронів упали в шести районах столиці. Двоє людей постраждали.

Сили оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста знешкодили понад три десятки БпЛА.

На відео Соломʼянський район після російської атаки. Вибиті вікна, потрощені автівки, зруйновані будівлі та повсюди лежать уламки pic.twitter.com/WC2YWiSdYn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 7, 2024

На Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами. Напад відбувався хвилями, з різних напрямків, БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних. Унаслідок атаки безпілотників у шести районах міста зафіксовано падіння уламків.