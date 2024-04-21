У Севастополі пролунав потужний вибух, перекрито Кримський міст
На півострові оголошено ракетну небезпеку
У тимчасово окупованому Севастополі, що в в Криму, сьогодні вранці пролунав сильний вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Окупанти закрили Кримський міст для руху транспорту. На півострові оголошено ракетну небезпеку.
Окупаційний глава Севастополя Михайло Развожаєв наразі не коментував вибух. Офіційних повідомлень від української сторони також поки що немає.
Нагадаємо, у ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому в Криму було атаковано військовий аеродром у Джанкої. Як зазначається, одразу кілька гучних вибухів було чутно близько четвертої ранку – перший вибух пролунав приблизно о 3:40 за місцевим часом.
Після цього, за словами очевидців, на аеродромі виникла сильна пожежа. Супутник показав шість осередків полум'я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним.
Раніше представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 17 квітня була важлива, масштабна спецоперація ЗСУ.
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