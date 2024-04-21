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У Севастополі пролунав потужний вибух, перекрито Кримський міст

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Севастополі пролунав потужний вибух, перекрито Кримський міст
Окупанти закрили Кримський міст для руху транспорту
фото: Depositphotos (ілюстративне)

На півострові оголошено ракетну небезпеку

У тимчасово окупованому Севастополі, що в в Криму, сьогодні вранці пролунав сильний вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Окупанти закрили Кримський міст для руху транспорту. На півострові оголошено ракетну небезпеку.

У Севастополі прогримів вибух
У Севастополі прогримів вибух
скриншот із соцмереж

Окупаційний глава Севастополя Михайло Развожаєв наразі не коментував вибух. Офіційних повідомлень від української сторони також поки що немає.

Нагадаємо,  у ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому в Криму було атаковано військовий аеродром у Джанкої. Як зазначається, одразу кілька гучних вибухів було чутно близько четвертої ранку – перший вибух пролунав приблизно о 3:40 за місцевим часом.

Після цього, за словами очевидців, на аеродромі виникла сильна пожежа. Супутник показав шість осередків полум'я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним.

Раніше представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 17 квітня  була важлива, масштабна спецоперація ЗСУ.

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Теги: Крим вибух Севастополь

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