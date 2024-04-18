Уражено пускові установки та літаки: наслідки удару по аеродрому в Джанкої

Розвідка підтвердила масштабну операцію ЗСУ у Криму

В результаті удару Збройних сил України по військовому аеродрому в окупованому Джанкої в Криму були уражені ворожі пускові установки систем протиракетної та протиповітряної оборони, радіолокаційні комплекси та літаки. Про це розповів представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі «Радіо Свобода».

«Це справді вчора була важлива, масштабна операція ЗСУ. Є більш деталізована інформація по ураження. Сьогодні вона офіційно оприлюднена. Так, там є і пускові установки комплексів протиракетної, протиповітряної оборони, є знищені радіолокаційні системи, є інформація про уражені літаки особового складу. Вся інформація буде сьогодні дещо згодом оприлюднена. Це серйозний врожай і успішна операція Збройних Сил України», – сказав представник розвідки.

Нагадаємо, у ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому в Криму було атаковано військовий аеродром у Джанкої. Як зазначається, одразу кілька гучних вибухів було чутно близько четвертої ранку – перший вибух пролунав приблизно о 3:40 за місцевим часом.

Після цього, за словами очевидців, на аеродромі виникла сильна пожежа. Супутник показав шість осередків полум'я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним.

Як зазначається, у Джанкої розташовується російський військовий аеродром. На ньому дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування військово-повітряних сили та ППО Південного військового округу росіян. Також на аеродромі базуються три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28 та Ка-52. Крім цього, в Джанкої перебувають вертольоти прикордонної служби ФСБ РФ.