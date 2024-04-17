Вибухи у Джанкої: супутник зафіксував шість осередків потужних пожеж (фото)

Стан аеродрому зафіксував супутник VIIRS/Suomi NPP

У ніч на 17 квітня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Супутник показав шість осередків полум'я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним, куди раніше РФ стягнула додаткові установки ППО. Про це повідомляє моніторингова група «Кримського вітру».

Стан аеродрому зафіксував супутник VIIRS/Suomi NPP, публікуючи відповідний кадр із червоними позначками.

«Супутник VIIRS/Suomi NPP зафіксував шість осередків потужних пожеж на російському військовому аеродромі в Джанкої. Час знімка 03.41 мск», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на цьому аеродромі Росія тримала низку ударних вертольотів. Також саме з цього майданчика раніше фіксували пускові установки С-300/С-400.

Моніторингова група перенесла точки пожеж на Джанкойському аеродромі на карту Google. Як зазначається, супутник часто показує не місця вибухів, а вторинні пожежі від розкиду уламків, що горять.

«Також варто враховувати неточність визначення супутником координат пожеж – до кількох десятків метрів», – йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці Джанкоя повідомляють, що перекрито дорогу до села Переможне, поряд з яким розташований військовий аеродром. Триває детонація боєприпасів.

Як повідомлялося, у ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи, внаслідок чого виникла пожежа. Місцеві зазначають, що пожежа виникла в районі військового аеродрому.

Відомо, що на військовому аеродромі в Джанкої дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ у складі трьох авіаційних ескадрилій.