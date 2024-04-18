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Удар по аеродрому в Джанкої. Генштаб показав відео

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по аеродрому в Джанкої. Генштаб показав відео
Окупанти приховують кількість уражених літаків та чисельність особового складу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару по території окупованого Криму

Сили оборони України для удару по аеродрому в окупованому Джанкої використовували ракети. Їхній запуск вдалося зафіксувати на відео. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Військові зазначають, що в ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару та вразили певні російські військові цілі на території окупованого Криму.

«В результаті, у ворога «відмінусовано» чотири пускові установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М», – пише Генштаб.

Генштаб також повідомив, що кількість уражених літальних апаратів і особового складу противник ретельно приховує.

Як зазначила пресслужба, удар Сил оборони завдав ворожим військам неочікуваних втрат в озброєнні та військовій техніці, а бойовий потенціал окупантів чутливо понизився.

Раніше представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 17 квітня  була важлива, масштабна спецоперація ЗСУ.

Нагадаємо,  у ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому в Криму було атаковано військовий аеродром у Джанкої. Як зазначається, одразу кілька гучних вибухів було чутно близько четвертої ранку – перший вибух пролунав приблизно о 3:40 за місцевим часом.

Після цього, за словами очевидців, на аеродромі виникла сильна пожежа. Супутник показав шість осередків полум'я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним.

Читайте також: Розвідка опублікувала перелік знищених цілей у Джанкої
Теги: війна Крим окупанти Генштаб ракета аеродром

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