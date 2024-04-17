Удар по аеродрому у Джанкої: ЗСУ прокоментували

Наталія Гуменюк: «У Криму триває сезон «бавовни»

Атакований аеродром у тимчасово окупованому Джанкої у Криму є законною ціллю для Сил оборони України. Удари по ньому свідчать, що сезон «бавовни» триває. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час ефіру «Радіо Свобода».

За її словами, важливо дочекатись офіційного коментаря від Генштабу ЗСУ.

«У Криму триває сезон «бавовни». Результати слід дочекатися від Генерального штабу. Все ж таки право «джанкойської ночі». І вони повинні його дотримати. Насправді те, що відбувається бойова робота, ми ніколи не приховуємо. Але результати даємо верифіковані – тобто уточнені, вивірені та ті, що мають офіційне підтвердження», – сказала Гуменюк.

Водночас, як зазначила речниця, військовий аеродром у Джанкої – законна ціль, відповідний об'єкт, на якому базувалася в тому числі армійська авіація РФ.

«Крім того, ми знаємо, що під час свого розташування на Кримському півострові, використовуючи його як потужний мілітаріхаб, росіяни часто змінювали місця дислокації різних підрозділів та переміщали їх для того, щоб відвести від можливого ураження. Але не всі маневри були вдалими», – сказала вона.

Нагадаємо, у ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому в Криму було атаковано військовий аеродром у Джанкої. Як зазначається, одразу кілька гучних вибухів було чутно близько четвертої ранку – перший вибух пролунав приблизно о 3:40 за місцевим часом.

Після цього, за словами очевидців, на аеродромі виникла сильна пожежа. Супутник показав шість осередків полум'я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним.