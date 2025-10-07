Головна Країна Події в Україні
У Шостці відновлено газопостачання після масованих російських обстрілів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Шостці відновлено газопостачання після масованих російських обстрілів
Шостка на Сумщині знову з газопостачанням
фото: Reuters

Як відомо, 33 тисячі абонентів знову отримують газ у повному обсязі

У Шостці відновлено газопостачання після масштабних російських ударів по цивільній інфраструктурі міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови правління «Нафтогазу» Сергія Корецького.

«Аварійні роботи тривали цілодобово. Наразі 33 тисячі абонентів знову отримують газ у повному обсязі. Відновлено також постачання до навколишніх населених пунктів – Богданки, Ображіївки, Ковтунового, Миронівки, Крупця та Шкирманівки», – зазначив Корецький.

Він уточнив, що у селищі Вороніж газопостачання буде відновлено після завершення ремонту на одному з пошкоджених об’єктів.

Корецький підкреслив, що відновлювальні роботи продовжуються, а аварійні бригади «Нафтогазу» працюють у режимі підвищеної готовності та забезпечені всім необхідним для оперативного реагування.

Як повідомлялося, внаслідок удару РФ по залізничному вокзалу і пасажирських поїздах у місті Шостці на Сумщині поранені близько 30 людей. 

Прем’єрка-міністерка Юлія Свириденко каже, що армія РФ продовжує тактику ударів по залізниці – під прицілом цивільна інфраструктура і велике скупчення людей.

«Це був черговий жорсткий і цинічний терористичний акт. І світ не має права це ігнорувати. Україні потрібно більше систем ППО, жорсткіші санкції проти Росії та рішучі дії партнерів. Тільки це може зупинити російський терор та зберегти життя людей», – наголосила Свириденко.

Місто Шостка і частина Шосткинського району на Сумщині були знеструмлені через російські удари 4 жовтня, повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров і «Сумиобленерго».

«Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини сьогодні було знеструмлено місто Шостку і частково Шосткинський район. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», – йдеться в повідомленні обленерго.

Теги: Сумщина

