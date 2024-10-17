Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

З'явилася інформація про загибель соратника Киви у Сіверськодонецьку

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
З'явилася інформація про загибель соратника Киви у Сіверськодонецьку
Невеселий з липня 2018 року по жовтень 2020 року очолював міський відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради
фото: Роман Власенко, Telegram

16 жовтня на Гвардійському Hyundai Tucson протаранив «Ниву», за кермом якої знаходився колаборант

У Сіверськодонецьку внаслідок ДТП загинув тамтешній колаборант Віталій Невеселий, який свого часу очолював обласну організацію руху Іллі Киви «Патріоти за життя». Про це повідомив начальник Сіверськодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

«Повідомляється, що 16 жовтня на Гвардійському Hyundai Tucson протаранив «Ниву», за кермом якої знаходився колаборант. Джерела підтверджують інформацію, але поки не поспішаємо та чекаємо на 100% пруфи. Якщо дійсно правда, то це просто фантастична історія про карму, погодьтеся», – написав Власенко.

За його словами, Невеселий з липня 2018 року по жовтень 2020 року очолював міський відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради. У липні 2020 року на своїй сторінці у Фейсбуці він зробив заяву, що він очолив обласну організацію «Патріоти за життя», якою керував Ілля Кива.

Після окупації Сєвєродонецька російськими військами влітку 2022 року окупаційна влада призначила його знову керувати так званим відділом молоді та спорту в місті.

20 вересня 2023 року Невеселому повідомили про підозру в колабораціонізмі. За інформацією слідчих СБУ, підозрюваний очолив осередок російської партії «Новые люди» в окупованому Сіверськодонецьку та проводив політичні акції на підтримку російських окупантів.

Нагадаємо, екснардепа ОПЗЖ  Іллю Киву було ліквідовано у Підмосков’ї (Росія).  Це була спецоперація Служби безпеки України. Про це повідомили джерела в СБУ. За даними джерела, за Кивою стежили давно, вивчали деталі маршрутів, пересування, розпорядок дня та звички. Водночас екснардепа-зрадника серйозно охороняли, але це не завадило СБУ ліквідувати його у Підмосков'ї. 

Читайте також:

Теги: Луганщина «ЛНР» війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зростання попиту на електромобілі в Китаї завдає шкоди європейським автовиробникам
Китай підриває європейський люксовий автопром – Euronews
Сьогодні, 08:26
Зруйнований росіянами Торецьк
Речник штурмової бригади «Лють» розповів про ситуацію в Торецьку
8 жовтня, 21:05
У Воронезькій області працювали системи ППО
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Воронезькій області
4 жовтня, 10:30
Денис Пушилін разом із спільниками займався депортацією українських дітей
Гауляйтер Донеччини, який депортував понад 30 дітей до РФ, отримав підозру
1 жовтня, 15:51
29 вересня Росія атакувала Запоріжжя КАБами
Російський удар по Запоріжжю: з-під завалів врятовано жінку, кількість постраждалих зросла
29 вересня, 09:59
29 вересня День пам'яті жертв Бабиного Яру
Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру
29 вересня, 04:51
З російського полону вже повернули 3569 українців і українок. У реєстрі зниклих безвісти ще близько 37 тис звернень
Безвісти зник: що робити і як не нашкодити? Пояснюють волонтери Інтерв'ю
27 вересня, 11:00
ЗСУ продовжують наступати на Курщині
Як просувається Курська операція: аналіз ISW
25 вересня, 08:19
Для підкріплення росіяни перекидають «вагнерівців» та колишніх в'язнів
Війська РФ перейшли до оборони на Харківському напрямку
22 вересня, 16:51

Події в Україні

Відключення світла: як діятимуть графіки 18 жовтня
Відключення світла: як діятимуть графіки 18 жовтня
Росіяни обстріляли Марганець, троє поранених
Росіяни обстріляли Марганець, троє поранених
За добу енергетики ДТЕК повернули світло 11 тис. осель після обстрілів
За добу енергетики ДТЕК повернули світло 11 тис. осель після обстрілів
Розширення зони бойових дій на Куп'янському напрямку: влада звернулася до місцевого населення
Розширення зони бойових дій на Куп'янському напрямку: влада звернулася до місцевого населення
Суд зняв арешт з колишньої резиденції Януковича «Межигірʼя»
Суд зняв арешт з колишньої резиденції Януковича «Межигірʼя»
З'явилася інформація про загибель соратника Киви у Сіверськодонецьку
З'явилася інформація про загибель соратника Киви у Сіверськодонецьку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Українська ескадрилья F-16: The Wall Street Journal повідомила невтішні новини
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
16K
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів
12K
Міська рада Почаєва та Московська церква оскаржують передачу державі Почаївської лаври
11K
У столиці масово зупинився громадський транспорт

Новини

США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Сьогодні, 04:15
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Вчора, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua