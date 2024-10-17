З'явилася інформація про загибель соратника Киви у Сіверськодонецьку

Невеселий з липня 2018 року по жовтень 2020 року очолював міський відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради

16 жовтня на Гвардійському Hyundai Tucson протаранив «Ниву», за кермом якої знаходився колаборант

У Сіверськодонецьку внаслідок ДТП загинув тамтешній колаборант Віталій Невеселий, який свого часу очолював обласну організацію руху Іллі Киви «Патріоти за життя». Про це повідомив начальник Сіверськодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

«Повідомляється, що 16 жовтня на Гвардійському Hyundai Tucson протаранив «Ниву», за кермом якої знаходився колаборант. Джерела підтверджують інформацію, але поки не поспішаємо та чекаємо на 100% пруфи. Якщо дійсно правда, то це просто фантастична історія про карму, погодьтеся», – написав Власенко.

За його словами, Невеселий з липня 2018 року по жовтень 2020 року очолював міський відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради. У липні 2020 року на своїй сторінці у Фейсбуці він зробив заяву, що він очолив обласну організацію «Патріоти за життя», якою керував Ілля Кива.

Після окупації Сєвєродонецька російськими військами влітку 2022 року окупаційна влада призначила його знову керувати так званим відділом молоді та спорту в місті.

20 вересня 2023 року Невеселому повідомили про підозру в колабораціонізмі. За інформацією слідчих СБУ, підозрюваний очолив осередок російської партії «Новые люди» в окупованому Сіверськодонецьку та проводив політичні акції на підтримку російських окупантів.

Нагадаємо, екснардепа ОПЗЖ Іллю Киву було ліквідовано у Підмосков’ї (Росія). Це була спецоперація Служби безпеки України. Про це повідомили джерела в СБУ. За даними джерела, за Кивою стежили давно, вивчали деталі маршрутів, пересування, розпорядок дня та звички. Водночас екснардепа-зрадника серйозно охороняли, але це не завадило СБУ ліквідувати його у Підмосков'ї.