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    Події в Україні

    У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, росіяни просунулися вглиб міста – Гайдай

    Окупантам вдалося просунутися углиб Сєвєродонецька&nbsp; - У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, росіяни просунулися вглиб міста – Гайдай
    Окупантам вдалося просунутися углиб Сєвєродонецька 
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Начальник ОВА закликав мешканців Сєвєродонецька не виходити на вулицю

    Ситуація у Сєверодонецьку максимально складна, 30 травня російські окупанти дещо просунулися вглиб міста, тривають вуличні бої. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Вдалося окупантам протиснути територію з окраїн – там, де готель «Мир», – і трохи просунутися вглиб міста. Там зараз ідуть і будуть ще йти вуличні бої», – сказав Гайдай.

    Начальник ОВА закликав мешканців Сєвєродонецька не виходити на вулицю, а залишатися в укриттях.

    Він також повідомив, що має надію, що троє лікарів, які зникли напередодні, живі, бо в підбитій «швидкій» тіл не було. Щодо волонтерів, які раніше потрапили під обстріл, то, за словами Гайдая, вони живі, їх вдалося вивезти.

    Після обстрілу евакуаційного транспорту під Лисичанськом, під час якого загинув французький журналіст та кілька осіб отримали поранення, евакуацію з Луганщини зупинили до стабілізації безпекової ситуації.

    Нагадаємо, від обстрілу росіянами евакуаційної колони на Луганщині загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф. Осколки снарядів пробили броньований транспорт і спричинили смертельне поранення журналіста в шию. Наш колега робив матеріал про евакуацію мирного населення з Луганської області.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна транспорт журналіст готель населення окупація час Сергій Гайдай #stoprussia
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    У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, росіяни просунулися вглиб міста – Гайдай