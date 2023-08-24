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Буданов розповів, який відсоток українських морських дронів знищує Росія

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Буданов розповів, який відсоток українських морських дронів знищує Росія
Морські дрони – ефективна зброя для стримування окупантів
фото з відкритих джерел

За словами очільника ГУР, бувають випадки, коли дрон знищують поруч із російським кораблем, і тоді корабель іде «на довготривалий ремонт»

Морські дрони-камікадзе, які Україна застосовує для ураження російської техніки біля окупованого Криму, є ефективною зброєю, попри те що 60-70% з них росіяни знищують. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю проєкту «Радіо Свобода» «Крим.Реалії».

Буданов відмовився назвати кількість дронів, які використовуються, чи завдань, які вони виконують. «Зі зрозумілих причин, скільки цих дронів, сказати не можна. Але, як ви бачите, наші нарізки, ті, що роблять ЗСУ, те, що СБУ оприлюднює, просто порахуйте, скільки це плюс-мінус має бути. Давайте так скажемо: це багато. Це насправді багато. Наскільки це все ефективно працює? Оскільки є реальні завдані втрати, і ціна такого дрона, і ціна бойового корабля – неспівставні, то можна сказати, що це – досить ефективний спосіб. Але, зрозуміло, 60%, може, навіть 70% вони знищують. Це правда. Немає чого тут, як то кажуть, приховувати. Проте ж для них проблема – у тих 30%», – сказав він.

За словами Буданова, бувають випадки, коли дрон знищують поруч із російським кораблем, і тоді корабель іде «на довготривалий ремонт». «До прикладу історія, коли скутери морські зайшли в акваторію бухти Севастополя. Відомий був випадок. Його знищили. При підході до фрегата «Адмірал Ессен», прямо при підході. Якщо подивитися спочатку на цю ситуацію – невдало, здавалося. Але від вибухової хвилі (оскільки його знищили приблизно за 100 м від корабля, а заряд досить-таки потужний) і від уламків було повністю пошкоджене радіоелектронне обладнання корабля, електроніка певна, антени, певні системи та гідроакустична система. І він пішов на 3,5 місяці на ремонт. Три з половиною місяці простояв в доку», – зауважив очільник ГУР.

Він наголосив, що морські дрони – це ефективна зброя для стримування. «Це не є зброєю наступу. Зрозуміло, ними неможливо наступати. Але паралізувати діяльність флоту, що, зрештою, в принципі і сталося – це вже досягнуто. Кораблі далі, ніж за рейд Севастополя в північному напрямку взагалі не ходять», – сказав Буданов.

До слова, 24 травня цього року два дрони підбили військовий корабель «Іван Хурс». Відео атаки зʼявилося наступного дня. На кадрах видно, що в атаці були залучені морські дрони з так званого флоту безпілотників.

Зауважимо, розвідники показали, як з допомогою надводних дронів полюють на росіян у Чорному морі.

Читайте також: CNN показало українські морські дрони, які атакували Крим (відео)
Теги: Кирило Буданов безпілотник Крим

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