Мінцифри повідомило, скільки посвідок в «Дії» сформували іноземці

Іноземці сформували в «Дії» понад 18,3 тис. посвідок на постійне проживання; більш ніж 2,8 тис. посвідок на тимчасове проживання

Федоров анонсував програму для іноземців u-Residency, яка дасть змогу вести бізнес та сплачувати податки в Україні

За два роки, як у «Дії» запустили документи для іноземців, останні сформували понад 20 тис. посвідок. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, 26 вересня Кабмін підтвердив успішність цього проєкту, тож відтепер е-посвідки використовують на постійній основі.

Серед документів, які іноземці сформували в «Дії»: понад 18,3 тис. посвідок на постійне проживання; більш ніж 2,8 тис. посвідок на тимчасове проживання.

Віцепрем'єр додав, що Мінцифри працює над тим, аби українці могли зручно шерити копії посвідок через «Дію». Також він анонсував презентацію програми для іноземців u-Residency. За словами Федорова, це дасть змогу онлайн відкривати рахунки, вести бізнес та сплачувати податки в Україні.

Нагадаємо, відтепер моряки у «Дії» можуть призначати довірену особу без відвідування нотаріуса. Мінцифри зауважили, що цифрують послуги для моряків, щоб сфера була більш зручною і прозорою.

До слова, 9 вересня Мінцифри запустило послугу онлайн-шлюб у «Дії». Відтепер одружитися можна у кілька кліків. Федоров зауважив, що завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами.

Також у «Дії» з'явилися три нові документи. Мінцифри додало свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.