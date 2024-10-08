Росіяни вибили із українки зізнання в тероризмі та засудили до 8 років

Російський суд визнав українку з Маріуполя винною за статтею про тероризм

Українку Ірину Навальну визнали у Росії винною за статтею про тероризм. Сама дівчина заявила, що її змусили визнати провину під час тортур та катувань. Про це пише російське видання «Медіазона» з посиланням на адвоката дівчини Івана Бондаренка.

Ірина Навальна розповіла, що під час допитів росіяни катували її струмом і наносили побої, намагаючись змусити зізнатися у підготовці вибуху. Вони обіцяли, що відправлять її в Україну в рамках обміну. Суд у Ростові-на-Дону стверджує, що Ірина нібито планувала вибух біля адміністрації тимчасово окупованого Маріуполя у вересні 2022 року, коли там проходив так званий «референдум» про приєднання захоплених територій до РФ. Обвинувачення вважає, що вона отримала гроші від українських спецслужб для купівлі велосипеда, на якому мала доставити вибухівку. Прокурор вимагав 14 років позбавлення волі, але суд присудив їй 8 років і наклав штраф.

На суді Ірина стверджувала, що зізнання були вибиті з неї під тортурами. За її словами, росіяни використовували електрошокер, погрожували їй і змушували зізнаватися у злочинах, обіцяючи, що в разі обміну вона повернеться в Україну.

Адвокат Бондаренко має намір оскаржити вирок, оскільки основні свідки обвинувачення під час процесу спростували свої первісні свідчення. Один з них зізнався, що бачив Ірину лише під час її затримання на місці події.

«8 років у цих умовах – це свого роду «комплімент» від суду. Всі все розуміють, але не можуть виправдати. Це моя особиста думка», – зазначив адвокат.

Ірина також розповіла, що зазнавала тортур у слідчому ізоляторі. До неї приїжджали російські журналісти для зйомки пропагандистського сюжету, але дівчина відмовилася з ними спілкуватися. За це її знову побили і кинули в підвал, де утримували інших українських військовополонених.

Зазначається, що Ірина разом із матір’ю була евакуйована з Маріуполя до початку повномасштабного вторгнення РФ, але повернулася в окуповане місто, оскільки там залишилася її бабуся. Через місяць після повернення дівчину затримали. В Україні Ірина вважається військовополоненою.

Нагадаємо, Московський міський суд виніс вирок 72-річному громадянину США Стівену Габбарду, засудивши його до шести років і десяти місяців ув'язнення за участь у військових діях на боці України.

До слова, Хмельницький міськрайонний суд призначив чотири роки і два місяці позбавлення волі військовозобов’язаному, який ухилився від мобілізації.

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