Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни вибили із українки зізнання в тероризмі та засудили до 8 років

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вибили із українки зізнання в тероризмі та засудили до 8 років
Ірину Навальну судили в Росії
Фото: Суспільне Донбас

Російський суд визнав українку з Маріуполя винною за статтею про тероризм

Українку Ірину Навальну визнали у Росії винною за статтею про тероризм. Сама дівчина заявила, що її змусили визнати провину під час тортур та катувань. Про це пише російське видання «Медіазона» з посиланням на адвоката дівчини Івана Бондаренка.

Ірина Навальна розповіла, що під час допитів росіяни катували її струмом і наносили побої, намагаючись змусити зізнатися у підготовці вибуху. Вони обіцяли, що відправлять її в Україну в рамках обміну. Суд у Ростові-на-Дону стверджує, що Ірина нібито планувала вибух біля адміністрації тимчасово окупованого Маріуполя у вересні 2022 року, коли там проходив так званий «референдум» про приєднання захоплених територій до РФ. Обвинувачення вважає, що вона отримала гроші від українських спецслужб для купівлі велосипеда, на якому мала доставити вибухівку. Прокурор вимагав 14 років позбавлення волі, але суд присудив їй 8 років і наклав штраф.

На суді Ірина стверджувала, що зізнання були вибиті з неї під тортурами. За її словами, росіяни використовували електрошокер, погрожували їй і змушували зізнаватися у злочинах, обіцяючи, що в разі обміну вона повернеться в Україну.

Адвокат Бондаренко має намір оскаржити вирок, оскільки основні свідки обвинувачення під час процесу спростували свої первісні свідчення. Один з них зізнався, що бачив Ірину лише під час її затримання на місці події.

«8 років у цих умовах – це свого роду «комплімент» від суду. Всі все розуміють, але не можуть виправдати. Це моя особиста думка», – зазначив адвокат.

Ірина також розповіла, що зазнавала тортур у слідчому ізоляторі. До неї приїжджали російські журналісти для зйомки пропагандистського сюжету, але дівчина відмовилася з ними спілкуватися. За це її знову побили і кинули в підвал, де утримували інших українських військовополонених.

Зазначається, що Ірина разом із матір’ю була евакуйована з Маріуполя до початку повномасштабного вторгнення РФ, але повернулася в окуповане місто, оскільки там залишилася її бабуся. Через місяць після повернення дівчину затримали. В Україні Ірина вважається військовополоненою.

Нагадаємо, Московський міський суд виніс вирок 72-річному громадянину США Стівену Габбарду, засудивши його до шести років і десяти місяців ув'язнення за участь у військових діях на боці України.

До слова, Хмельницький міськрайонний суд призначив чотири роки і два місяці позбавлення волі військовозобов’язаному, який ухилився від мобілізації. 

Нагадаємо, що суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України Ігор Дашутін разом із родиною живе в елітному котеджному містечку у Києві. Проте жодної нерухомості Дашутіни там не мають. 

Читайте також:

Теги: вибух тероризм прокурор адвокат штраф суддя вирок росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія змушена залучати десантників і морпіхів для протистояння ЗСУ в Курській області
Військовий пояснив, які важливі завдання вирішує Курська операція
6 жовтня, 13:46
Головне управління розвідки нещодавно звільнило від окупантів Вовчанський агрегатний завод
Росіяни стратили чотирьох українських військових на заводі у Вовчанську
5 жовтня, 16:34
РФ мобілізуватиме чоловіків віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі
Путін підписав указ про призов до війська понад 130 тис. осіб
30 вересня, 12:59
Загиблих та постраждалих на Одещині немає
Уночі Росія здійснила ракетну атаку на Одещину: є руйнування (фото)
28 вересня, 09:25
Сікорський виступив на засіданні Радбезу ООН
Нічим не відрізняєтесь від нацистів: Сікорський жорстко поспілкувався з послом РФ в ООН
25 вересня, 05:24
Військовослужбовець заплатить 20 тис. грн за проведення судових експертиз зброї та боєприпасів
Військовий, кавалер «Золотого хреста» сідає в тюрму
19 вересня, 08:06
Челентано, який взяв таджиків у полон
Полонений таджик розповів, як опинився у російській армії
15 вересня, 21:58
Наразі триває вивчення фактів щодо можливої легалізації незаконно одержаних коштів, встановлюється причетність до злочину інших осіб
Ексголова Дніпропетровської ОВА отримав підозру у справі ремонту доріг
13 вересня, 14:34
Кремль відреагував на масовану атаку дронів на міста РФ
Кремль відреагував на масовану атаку дронів на міста РФ
10 вересня, 13:44

Соціум

Росіяни вибили із українки зізнання в тероризмі та засудили до 8 років
Росіяни вибили із українки зізнання в тероризмі та засудили до 8 років
Для чого РФ звинувачує Україну у плануванні терактів? Центр протидії дезінформації пояснив
Для чого РФ звинувачує Україну у плануванні терактів? Центр протидії дезінформації пояснив
Флорида готується до найбільшої за сім років евакуації
Флорида готується до найбільшої за сім років евакуації
Папа Римський проголосить єпископа Української греко-католицької церкви кардиналом
Папа Римський проголосить єпископа Української греко-католицької церкви кардиналом
День народження Путіна. Хто з президентів першим прилетів до диктатора
День народження Путіна. Хто з президентів першим прилетів до диктатора
Українські дрони налякали Путіна. У Сочі знесено головну будівлю резиденції диктатора – ЗМІ
Українські дрони налякали Путіна. У Сочі знесено головну будівлю резиденції диктатора – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Росіяни святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни
71K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2024
27K
Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив деталі (оновлено)
17K
День народження Путіна. Хто з президентів першим прилетів до диктатора
15K
Українські розробники створили секретну балістичну ракету з дальністю ураження до 700 км

Новини

8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:45
Дощі та грози: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:07
7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала 1 годину 6 хвилин
6 жовтня, 22:09

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua