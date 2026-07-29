На Харківщині помер рятувальник, поранений під час удару РФ по пожежній частині
12 липня Миколу Белуху було госпіталізовано
Рятувальник ДСНС Микола Белуха, який зазнав поранень під час удару російського безпілотника по пожежній частині в Богодухові 12 липня, помер у лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
«Родина ДСНС зазнала ще однієї непоправної втрати: у лікарні помер водій 51-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області Микола Белуха. Йому було лише 49 років», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що життя рятувальника обірвалося через поранення, отримані внаслідок російської атаки БпЛА на пожежно-рятувальний підрозділ у Богодухові 12 липня. Тоді постраждали троє рятувальників. Двох із них, серед яких був Микола Белуха, госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. Ще одному рятувальнику медичну допомогу надали на місці.
«Майже все своє життя Микола присвятив служінню Україні та людям. Понад 20 років він стояв на захисті життя і безпеки інших, сумлінно виконуючи свій обов'язок. Досвідчений рятувальник, надійний товариш, людина честі й великого серця – саме таким його пам'ятатимуть колеги, які цінували його за професіоналізм, відповідальність, витримку та готовність завжди прийти на допомогу. До останнього Микола залишався вірним присязі та своєму покликанню – рятувати інших», – наголосила ДСНС.
Нагадаємо, 12 липня у Богодухові на Харківщині російські війська атакували пожежно-рятувальний підрозділ. Унаслідок атаки поранення дістали співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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