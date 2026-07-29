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На Харківщині помер рятувальник, поранений під час удару РФ по пожежній частині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Харківщині помер рятувальник, поранений під час удару РФ по пожежній частині
Микола Белуха помер через поранення
фото: ДСНС

12 липня Миколу Белуху було госпіталізовано

Рятувальник ДСНС Микола Белуха, який зазнав поранень під час удару російського безпілотника по пожежній частині в Богодухові 12 липня, помер у лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Родина ДСНС зазнала ще однієї непоправної втрати: у лікарні помер водій 51-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області Микола Белуха. Йому було лише 49 років», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що життя рятувальника обірвалося через поранення, отримані внаслідок російської атаки БпЛА на пожежно-рятувальний підрозділ у Богодухові 12 липня. Тоді постраждали троє рятувальників. Двох із них, серед яких був Микола Белуха, госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. Ще одному рятувальнику медичну допомогу надали на місці.

«Майже все своє життя Микола присвятив служінню Україні та людям. Понад 20 років він стояв на захисті життя і безпеки інших, сумлінно виконуючи свій обов'язок. Досвідчений рятувальник, надійний товариш, людина честі й великого серця – саме таким його пам'ятатимуть колеги, які цінували його за професіоналізм, відповідальність, витримку та готовність завжди прийти на допомогу. До останнього Микола залишався вірним присязі та своєму покликанню – рятувати інших», – наголосила ДСНС.

Нагадаємо, 12 липня у Богодухові на Харківщині російські війська атакували пожежно-рятувальний підрозділ. Унаслідок атаки поранення дістали співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Теги: ДСНС війна Харківщина рятувальники

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