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ЗСУ поцілили в один із найдорожчих комплексів ППО росіян

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЗСУ поцілили в один із найдорожчих комплексів ППО росіян
Сили оборони уразили російський «Бук-М3» за $45 млн
фото: wikipedia

Українські військові одночасно дісталися складів, командного пункту та об'єктів управління ворожими дронами

Сили оборони України уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» вартістю $45 млн на тимчасово окупованій Луганщині. Також під ударами опинилися командно-спостережний пункт, склади російських загарбників і пункти управління безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

11 серпня українські військові уразили ЗРК «Бук-М3» у районі Тополь Луганської області. Вартість такого комплексу становить близько $45 млн.

Того ж дня Сили оборони завдали удару по командно-спостережному пункту російських військ у районі Теребрено Бєлгородської області РФ.

Ще однією ціллю стали склади матеріально-технічних засобів російських загарбників у Ровеньках на тимчасово окупованій Луганщині.

Крім того, 10 серпня Сили оборони уразили одразу шість пунктів управління російськими безпілотниками. Вони розташовувалися в районах Шевченка Першого, Комара та Веселого Донецької області, Ходяковки Курської області РФ, а також Залізничного і Нестерянки Запорізької області.

У Генштабі наголосили, що ураження об'єктів такого рівня суттєво знижує бойові спроможності угруповань російських військ одразу на кількох операційних напрямках.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбурзькій області Росії. Після ураження на території підприємства зафіксували пожежу. Масштаби завданих збитків уточнюються.

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Теги: ЗСУ військові дрон системи ППО

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