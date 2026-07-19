Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Від пасічника до начальника розвідки. Згадаймо Андрія Павлюка

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Від пасічника до начальника розвідки. Згадаймо Андрія Павлюка
Андрію Павлюку назавжди 28
колаж: glavcom.ua

Старший лейтенант 45 ОАБр ЗСУ. Був начальником розвідки 64-го окремого артилерійського дивізіону

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Павлюка.

Андрій Павлюк загинув 22 листопада 2022 року, виконуючи бойове завдання в розвідці, підірвавшись на міні.

«Він був наполегливим, позитивним та дуже вмотивованим і цілеспрямованим. 28-річний Андрій назавжди залишиться воїном світла, правди та нескореності», – повідомила пресслужба Західноукраїнського національного університету, де навчався захисник.

Голова Білобожницької сільської ради Віктор Шепета, який знав Андрія Павлюка особисто, розповів Суспільному, що військовий був веселим і життєрадісним. За словами Шепети, Андрій Павлюк загинув 22 листопада під час виконання бойового завдання у складі розвідки.

«Підірвався на міні разом із ще одним бійцем в автомобілі. Другий боєць вижив», – сказав Віктор Шепета «Суспільному».

До повномасштабної війни Андрій Павлюк займався бджільництвом і заснував в Івано-Франківську магазин Bee Strong, де продавав мед із власної пасіки та супутні товари.

«Ми довго вагалися чи писати, чи не писати про загибель власника нашого магазину Bee Strong, щоб не налякати наших клієнтів, але зрозуміли, що повинні зробити допис на пам'ять про нашого героя Андрія Павлюка. Нам його буде не вистачати й ми хочемо продовжити працювати та розвивати його найулюбленішу справу та завдання: «Якщо люди кажуть, що мед для них не смачний, то потрібно дати їм наш мед та підібрати такий, щоб вони змінили свою думку», – написано на сторінці його магазину у соцмережі.

Андрій Павлюк народився в селі 21 серпня 1994 року в селі Палашівці на Тернопільщині в родині пасічників. Він і сам ним став пасічником у третьому поколінні, а трохи згодом і наймолодшим на Чортківщині бджолярем.

6 фото
На весь екран
Фото: Фейсбук-сторінка Андрія Павлюка

Жага до нових знань привела його не лише на пасіку до батьків. Хлопець навчався підприємництву Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу ЗУНУ. А Згодом закінчив Тернопільський національний економічний університет (нині Західноукраїнський національний університет).

Він очолював громадську організацію «Об'єднання пасічників Чортківщини» і був учасником «Спілки пасічників України».

У хлопця було багато мрій і ще більше амбітних планів. Він жартома називав себе мільйонером, адже мав 9 мільйонів бджіл. Проте всі плани зруйнувала війна.

Полишивши бізнес родині та друзям, у перші ж дні повномасштабного вторгнення Андрій Павлюк пішов добровольцем на фронт. Він вступив у лави 45-ї окремої артилерійської бригади. Став начальником розвідки 64-го окремого артилерійського дивізіону.

За три тижні від початку служби Андрій написав у соцмережах пост-маніфест, у якому виклав власні роздуми щодо того, що саме спонукало його полишити мирне життя, батьків, друзів, свою справу.

«…це було моє свідоме чітке рішення, два дні роздумів після оголошення, переформатація бізнесу, передача в управління помічникам і партнерам-працівникам. Чи було страшно? Було, а не за себе! За всіх близьких людей, родичів, друзів, працівників, навіть за бджіл було страшно. Головне у цій справі – холодний розум та чітка стратегія. Можна було піти у тероборону і залишитися у місті, але я прийняв рішення, що час! І так усі ці роки я згасав, потроху, що навіть не спробував, боявся, боявся, що не вернуся, бо я такий – люблю йти до кінця…

Но зараз помудрішав та порозумнішав, це не 2014 рік, коли ще був студентом і війна тільки на Сході була, де населення було проти України. Це зараз ми стоїмо за Незалежність нашої держави. І кого би не спитав, ніхто відступати не збирається, як би не було страшно… Якби не пішов, напевно би, собі не пробачив, хоч все пізнається у порівнянні, і це ще один щабель у моєму житті, який ми пройдемо разом із гордо піднятою головою! Ми переможемо, я впевнений у цьому!» - написав Андрій 19 березня 2022 року.

Нагороджено орден «За мужність» III ступеня (10 листопада 2023, посмертно).

26 березня 2023 року громадській організації «Об'єднання пасічників Чортківщини» присвоєно ім’я Андрія Павлюка.

У захисника залишилися батьки та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на скаладах Wildberries
Атака на Wildberries. З'явилися кадри з висоти пташиного польоту
Вчора, 13:40
Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)
Понад рік вважався зниклим безвісти. Згадаймо Романа Бузінського
14 липня, 09:00
Наслідки російського удару по Одесі 13 липня
«Україні потрібно більше ППО». Зеленський зробив заяву після російської атаки
13 липня, 09:59
В Україні триває 1596-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2026 року
8 липня, 08:44
Як підтримувати «добросусідські» відносини?
Польський розворот: які висновки має зробити Україна
7 липня, 15:22
За попередніми даними, атаковано Мічурінську ТЕЦ
У Білгороді атаковано ТЕЦ
3 липня, 07:57
В Україні триває 1588-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2026 року
30 червня, 08:34
Політичний рейтинг Трампа майже не зреагував на війну, оскільки залишався низьким ще до її початку
Війна з Іраном завдала сильного удару по США. Аналіз CNN
22 червня, 01:50
Президент Ірану Пезешкян підписав угоду, спрямовану на припинення конфлікту між Іраном та США
Іран вистояв: як угода зі США оголила слабкість багаторічної стратегії Заходу
19 червня, 08:22

Суспільство

Від пасічника до начальника розвідки. Згадаймо Андрія Павлюка
Від пасічника до начальника розвідки. Згадаймо Андрія Павлюка
У Києві через обстріл не працюватиме одна з ключових станцій метро: подробиці
У Києві через обстріл не працюватиме одна з ключових станцій метро: подробиці
Спека до +31° та грози з градом у частині України: погода на 19 липня 2026 року
Спека до +31° та грози з градом у частині України: погода на 19 липня 2026 року
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
В Маріуполі зникне історичний центр: деталі схеми окупантів на 59 га
В Маріуполі зникне історичний центр: деталі схеми окупантів на 59 га
Яке релігійне свято відзначається 19 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 липня 2026: традиції та молитва

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
183K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2026
73K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
66K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
62K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua