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«Тіпає від фіолетового?» Мадяр дав пораду росіянам після удару по Wildberries

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Тіпає від фіолетового?» Мадяр дав пораду росіянам після удару по Wildberries
Росіяни показали кадри з атакованого міста Новосемейкіно
фото: Exilenova+.

Командувач Сил безпілотних систем рекомендує росіянам «призвичаюватися» до атак

Роберт Мадяр Бровді підтвердив ураження логістичного центру маркетплейсу Wildberries у селищі Новосемейкіне Самарської області РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис військового.

За словами Бровді, логістичний центр був одним із ключових транспортних вузлів між європейською частиною Росії та Сибіром. Командувач СБС назвав атаку «десятим результативним» ударом по об'єктах компанії та наголосив, що вона «точно не остання».

Військовий глузливо запитав у росіян, чи не «тіпає» їх ще від фіолетового. «Можливо і варто одненьку ягідку швиденько перефарбувати у жовто-блакитний і йменувати «касса» великими літерами на даху, адже комфортне життя країни-агресорки – це теж супермаркет, каса котрого ще попереду», – написав він.

Він також порадив росіянам «призвичаюватися» до подібних атак, якщо вони не здатні «зносити своїх демонів». 

Раніше 2 серпня в мережі з'явилися кадри наслідків удару по логістичному центру Wildberries у Новосемейкіному. Площа комплексу становить 178,6 тис. кв. м. Він є одним із ключових логістичних хабів компанії в Поволжі.

Поруч із комплексом була розміщена символіка російської окупаційної армії. У Wildberries підтвердили атаку на логістичний центр та заявили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, українські дрони знищили вже понад 15% складів Wildberries у Росії. Найбільших втрат маркетплейс зазнав після удару по логістичному хабу в Електросталі Московської області.

Російський маркетплейс Wildberries продає комплектуючі для FPV-дронів та системи скидання боєприпасів, що використовуються у війні проти України. Крім того, на платформі можна придбати тепловізійні приціли, бронежилети та інше тактичне спорядження. 

Після серії успішних українських ударів з каталогу маркетплейсу зник окремий тег, під яким раніше були зібрані військові товари. Однак самі позиції нікуди не поділися, їх просто розподілили по звичайних розділах.

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Теги: Wildberries росія пожежа війна Роберт Бровді ЗСУ

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