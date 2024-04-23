У місті оголошено повітряну тривогу

У ніч на 23 квітня в Одесі пролунав вибух. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Перед цим Повітряні сили повідомили про групу шахедів з тимчасово окупованої території Херсонської області в напрямку Одеси.

Водночас Сили оборони півдня зазначили, що триває бойова робота.

У місті триває повітряна тривога.

Нагадаємо, у ніч проти 22 квітня з тимчасово окупованого Криму Росія спрямувала ударні БпЛА типу Shahed-131/136 на Одещину. Внаслідок чого пошкоджено фермерське господарство. Над регіоном знищили пʼять безпілотників.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару балістичною ракетою по Одещині. Ворог поцілив по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

До слова, Росія атакувала два термінали в порту «Південний» – один із терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії «Дельта Вілмар».