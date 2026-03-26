Зеленський оцінив роботу ППО на Близькому Сході: Скільки б систем не було, цього не вистачить

За словами президента, саме українські перехоплювачі зможуть ефективно захистити країни від іранських «шахедів»

Україна працює над тим, аби обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтервʼю Le Monde.

«До нас звернулися Сполучені Штати Америки щодо їхніх баз на території близькосхідних країн. До нас також звернулися Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт. З кимось ми вже працюємо, і наші експертні команди вже на місці: оцінюють ситуацію, діляться безцінним досвідом», – каже він.

Глава держави підкреслив, що скільки б Patriot, Thaad та інших систем ППО не було на Близькому Сході, цього не вистачить для повної роботи протиповітряної оборони.

«Є сучасні перехоплювачі, які повинні працювати проти щільних дронових ударів. Зараз ми говоримо щодо майбутнього постачання деяких речей, які є в України. Ми хочемо, щоб близькосхідні країни дали нам можливість також посилюватися. У них є деякі ракети для ППО, яких у нас дефіцит. Ми хотіли б про це домовлятися», – розповів український лідер.

За словами президента, Україна найбільше відчуває дефіцит коштів. Він пояснив, що українська оборонна промисловість завантажена наполовину.

«І нам потрібно більше фінансування для виробництва дронів для себе. Тому ті системи, які в нас у профіциті, ми готові продавати нашим партнерам. І ми не тільки продаємо, ми дамо їм свою експертизу. Дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють. Працює система», – каже він.

Як пише Associated Press, Україна перетворилася на світову лабораторію військових інновацій, розробляючи надзвичайно дешеві та ефективні способи боротьби з іранськими дронами-камікадзе типу «шахед».

Нагадаємо, українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних збиттів іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави.