Зеленський оцінив роботу ППО на Близькому Сході: Скільки б систем не було, цього не вистачить

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський оцінив роботу ППО на Близькому Сході: Скільки б систем не було, цього не вистачить
Глава держави: «Дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють. Працює система»
фото: Офіс президента

За словами президента, саме українські перехоплювачі зможуть ефективно захистити країни від іранських «шахедів»

Україна працює над тим, аби обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтервʼю Le Monde.

«До нас звернулися Сполучені Штати Америки щодо їхніх баз на території близькосхідних країн. До нас також звернулися Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт. З кимось ми вже працюємо, і наші експертні команди вже на місці: оцінюють ситуацію, діляться безцінним досвідом», – каже він.

Глава держави підкреслив, що скільки б Patriot, Thaad та інших систем ППО не було на Близькому Сході, цього не вистачить для повної роботи протиповітряної оборони.

«Є сучасні перехоплювачі, які повинні працювати проти щільних дронових ударів. Зараз ми говоримо щодо майбутнього постачання деяких речей, які є в України. Ми хочемо, щоб близькосхідні країни дали нам можливість також посилюватися. У них є деякі ракети для ППО, яких у нас дефіцит. Ми хотіли б про це домовлятися», – розповів український лідер.

За словами президента, Україна найбільше відчуває дефіцит коштів. Він пояснив, що українська оборонна промисловість завантажена наполовину.

«І нам потрібно більше фінансування для виробництва дронів для себе. Тому ті системи, які в нас у профіциті, ми готові продавати нашим партнерам. І ми не тільки продаємо, ми дамо їм свою експертизу. Дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють. Працює система», – каже він.

Як пише Associated Press, Україна перетворилася на світову лабораторію військових інновацій, розробляючи надзвичайно дешеві та ефективні способи боротьби з іранськими дронами-камікадзе типу «шахед».

Нагадаємо, українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних збиттів іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави.

Читайте також:

Читайте також

Глава держави призначив керівником комісії Кирила Буданова
Зеленський затвердив оновлений склад комісії у питаннях помилування
19 березня, 18:06
ЦСКА не зміг вилетіти з Краснодара до Москви
Російський клуб не зміг вчасно вилетіти до Москви після гри Кубка РФ через атаку дронів
18 березня, 12:56
Глава держави заявив про значні втрати російської армії на фронті
Скільки російських окупантів щомісячно знищують ЗСУ? Зеленський назвав приголомшливу цифру
17 березня, 11:48
Умєров прибув в ОАЕ: президент назвав мету
Умєров прибув в ОАЕ: президент назвав мету
11 березня, 20:58
Якщо стійкого миру або припинення вогню не досягнуто в перші дні конфлікту, є великий ризик його продовження, заявив Зеленський
Зеленський пояснив, як конфлікт на Близькому Сході вплине на підтримку України
8 березня, 17:59
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
6 березня, 21:00
Президент вручив Денису Прокопенку генеральські погони
Президент вручив генеральські погони Редісу
6 березня, 19:50
Україна під час війни з Росією розробила дешевші способи знищення дронів-камікадзе
Reuters: США та Катар зацікавилися українськими дронами для збиття іранських «шахедів»
6 березня, 01:43
Анастасія Пустовіт отримала орден «За заслуги» ІІІ ступеня
Зеленський нагородив державною відзнакою акторку Пустовіт, яка пережила окупацію
5 березня, 18:07

Політика

Залужний заявив, що війна майбутнього вже почалася: головні висновки для Заходу
Залужний заявив, що війна майбутнього вже почалася: головні висновки для Заходу
Зеленський оцінив роботу ППО на Близькому Сході: Скільки б систем не було, цього не вистачить
Зеленський оцінив роботу ППО на Близькому Сході: Скільки б систем не було, цього не вистачить
«Ви Захарченка убили». Ексглава МЗС пригадав, як Путін зірвався на Зеленського
«Ви Захарченка убили». Ексглава МЗС пригадав, як Путін зірвався на Зеленського
День Нацгвардії. Зеленський відзначив бійців нагородами
День Нацгвардії. Зеленський відзначив бійців нагородами
РФ готує нову операцію проти України: Зеленський назвав ціль ворога
РФ готує нову операцію проти України: Зеленський назвав ціль ворога
Угорщина втратить понад $1 млрд через зупинку постачання газу до України – МЗС
Угорщина втратить понад $1 млрд через зупинку постачання газу до України – МЗС

Новини

В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
