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У цивільну лікарню в Мелітополі доставлені десятки поранених окупантів 

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У цивільну лікарню в Мелітополі доставлені десятки поранених окупантів 
Щоб приховати реальну кількість втрат, росіяни заносять поранених окупантів через чорний хід будівлі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіянам не вистачає госпіталів для розміщення «трьохсотих»

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники привезли десятки своїх поранених військових у лікарню, яка до цього використовувалася лише для прийому цивільних громадян. Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров.

«Спочатку росіяни зайняли своїми пораненими близько 85% медичних закладів тимчасово окупованої Запорізької області, а потім перетворили на госпіталі безліч об’єктів соціальної інфраструктури – розміщують своє «гарматне м’ясо» у школах, дитячих садках, адміністративних будівлях по всій тимчасово окупованій території», – розповів мер Мелітополя.

За словами Федорова, 11 серпня у міську лікарню Мелітополя завезли десятки поранених окупантів. Щоб приховати реальну кількість втрат, росіян заносили через чорний хід будівлі.

Нагадаємо, російські окупанти планують навчати майбутніх працівників федеральної служби безпеки та поліцейських у приміщенні захоплених мелітопольських вузів МДПУ імені Богдана Хмельницького та ТДАТУ імені Дмитра Моторного.

Як повідомлялося, Росія розпочала підготовку до «виборів» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

На днях стало відомо, що на Мелітопольському напрямку Збройні сили України просунулися на сотні метрів. У районі Роботиного тривають наступальні дії.

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Теги: окупанти лікарня Мелітополь

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