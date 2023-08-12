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Під Мелітополем російські вантажівки не поділили дорогу і зіштовхнулися з бензовозом (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Під Мелітополем російські вантажівки не поділили дорогу і зіштовхнулися з бензовозом (відео)
Потрійна ДТП росіян під Мелітополем
фото: скриншот відео

Окупанти влаштували потрійну ДТП

Сьогодні, 12 серпня, під тимчасово окупованим Мелітополем Запорізької області не змогли роз'їхатися вантажні автівки окупантів і зіштовхнулися з бензовозом. Унаслідок цього на дорозі спалахнула сильна пожежа. Відео з місця дорожньо-транспортної пригоди оприлюднив мелітопольський міський голова Іван Федоров у Telegram. 

«Не щастить окупантам на нашій землі. Порушують правила безпеки й руху: як наслідок, то міст димить, то машини палають», – написав мер.
За його словами, російські вантажівки «Урал» і «Камаз» не поділили дорогу біля Приазовського, між Мелітополем і Бердянськом.

«А далі зіткнення з бензовозом, спалах, вогонь», – розповів Федоров.

Нагадаємо, російські окупанти планують навчати майбутніх працівників федеральної служби безпеки та поліцейських у приміщенні захоплених мелітопольських вузів МДПУ імені Богдана Хмельницького та ТДАТУ імені Дмитра Моторного.

Як повідомлялося, Росія розпочала підготовку до «виборів» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

На днях стало відомо, що на Мелітопольському напрямку Збройні сили України просунулися на сотні метрів. У районі Роботиного тривають наступальні дії.

Теги: Мелітополь ДТП окупанти

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