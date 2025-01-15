В Україні з'явилося нове свято: указ президента

Щороку 15 січня в Україні відзначатиметься нове державне свято

Президент Володимир Зеленський підписав указ №31/2025 про запровадження нового державного свята – Дня Управління державної охорони України. Про це йдеться в тексті документа.

«Ураховуючи значення діяльності Управління державної охорони України у здійсненні державної охорони щодо визначених законом органів державної влади України та обʼєктів, забезпеченні безпеки вищих посадових осіб України та високих посадових осіб, представників іноземних держав та міжнародних організацій на території України, постановляю: Установити в Україні День Управління державної охорони України, який відзначати щороку 15 січня», – йдеться в указі.

Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.

До слова, раніше резидент України Володимир Зеленський підписав указ №883/2024 про запровадження Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Свято має на меті зміцнити єдність і злагоду українського народу та утвердити національну та громадянську ідентичність.

Також президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 5 лютого Днем Державної спеціальної служби транспорту. Про це йдеться в указі президента №14/2025.