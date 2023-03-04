Місцевим мешканцям слід залишатися в укриттях

Ввечері суботи, 4 березня, у Запоріжжі пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомило «Суспільне».

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«У Запоріжжі пролунав вибух», – йдеться в повідомленні.

Про причини та наслідки вибухів наразі невідомо.

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Мешканцям міста варто перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку міста Запоріжжя. Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували двох котів та собаку. Усього з-під завалів деблоковано тіла 11 загиблих осіб, серед них семимісячна дівчинка.

До слова, триває 374-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав чотири ракетні та 10 авіаційний ударів, здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, є загиблі та поранені серед мирного населення. Загроза завдання Російською Федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України.