Удар по заводу Flex 21 серпня: триває гасіння пожежі (відео)

До ліквідації наслідків та гасіння залучено 54 рятувальники

Станом на 07:40 триває ліквідація пожежі у Мукачеві, що виникла внаслідок російського обстрілу 21 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

До ліквідації наслідків залучено 54 рятувальники та 15 одиниць техніки. Також працюють два пожежні потяги «Укрзалізниці».

Рятувальники стверджують, що внаслідок удару постраждали 21 людина. Однак очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький 21 серпня зазначав, що кількість постраждалих зросла до 23 осіб.

Нагадаємо, уночі російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки в Мукачеві. За словами глави українського уряду Юлії Свириденко, ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на російський удар по Мукачеву. Він запропонував прийняти у своїй країні постраждалих.

Як повідомлялося, унаслідок російської атаки на Закарпаття кількість постраждалих зросла до 23 осіб. У стаціонарі перебуває шість пацієнтів: серед них – з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одній пацієнтці медики зробили операцію.

Зауважимо, президент американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер звернувся до президента США Дональда Трампа після удару по підприємству Flex у Мукачеві. Він зазначив, що Закарпаття вважалось найбезпечнішим в Україні через сусідство з країною ЄС, але після останнього удару все змінилось.