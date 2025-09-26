Головна Країна Політика
Президент доручив збільшити контрактну складову в ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент доручив збільшити контрактну складову в ЗСУ
Президент: Були доповіді Служби зовнішньої розвідки України та ГУР щодо російського виробництва зброї, їхньої промисловості
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Президент провів Ставку

Сьогодні, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. На ній він доручив збільшити контрактну складову в ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Провів Ставку. Зокрема, щодо контрактів у нашій армії – я доручив збільшувати контрактну складову. Були також доповіді Служби зовнішньої розвідки України та ГУР щодо російського виробництва зброї, їхньої промисловості загалом, паливного комплексу. Ми намітили нові завдання», – сказав президент.

Зеленський додав: «Зараз такий час, що світ бачить: Росія перейшла у стан, коли війна даватиме все більше проблем самій же російській системі, російській економіці, російському суспільству. Критичне питання – не знижувати тиску на Росію за цю війну. Санкції, обмеження торгівлі з Росією, обмеження схем, які вони використовують і на яких заробляють, – усе це спрацює».

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що на добропільському напрямку окупанти хотіли здійснити один зі значних проривів. «Сьогодні багато військових справ. Була доповідь Головкома, також начальника Генштабу, я говорив із міністром оборони України. Дякую всім, дякую всім нашим воїнам, передусім у районах Добропілля, Покровська, також Куп’янська», – йдеться у зверненні.

Зокрема, 26 вересня президент України Володимир Зеленський провів військову нараду.

