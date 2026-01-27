Головна Країна Кримінал
На Буковині викрито схему складання іспитів з водіння зі шпигунським обладнанням (фото) 

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Зловмисники приховували шпигунську техніку у модернізований одяг
фото: Національна поліція України

Зловмисники підказували своїм клієнтам відповіді на іспитах з водіння

Поліція викрила зловмисників у Чернівецькій області, які створили шахрайську схему для складання іспитів з водіння. Зловмисники допомагали своїм клієнтам складати іспити за допомогою спеціального шпигунського обладнання. Учасникам схеми оголосили підозри. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення Національної поліції України.

Як розповіли у поліції, зловмисники використовували мінікамери та навушники, щоб допомагати людям складати іспити. Фігуранти диктували клієнтам правильні відповіді на питання, які вони бачили через камери на екрані комп'ютера. Ба більше, всю шпигунську техніку вони приховували у модернізований одяг.

У поліції розповіли, за яким алгоритмом працювали зловмисники: «Через особисті контакти один із фігурантів підшукував осіб, які не могли самостійно скласти теоретичний іспит в ТСЦ, та пропонував їм повний «супровід» під час проходження тестування. «Клієнтів» запевняв в успішності схеми та по завершенню отримував від них гонорар, який передавав організатору на розподіл».

Інші учасники схеми відповідати за оснащення одягу клієнтів прихованими камерами, які маскували під різні елементи одягу. Наприклад, ґудзик чи аксесуар. До того ж клієнтам надавали бездротові навушники, які неможливо помітити під час огляду.

«Під час складання іспиту відеосигнал у режимі реального часу передавався четвертому фігуранту, який перебував за межами екзаменаційного приміщення. Отримавши доступ до тестових завдань, він оперативно підбирав правильну відповідь та передавав її «клієнтам» через приховані засоби зв’язку», – розповіли у поліції. За такою схемою від одного клієнта фігуранти отримували $1 500 тис. До того ж вони працювали не лише у Чернівецькій, але й у Хмельницькій області. 

Поліції вдалося затримати злочинну групу. Також правоохоронці провели обшуки у підозрюваних та знайшли обладнання для виготовлення описаної техніки, 18 комплектів одягу, гроші та інші докази.

Чотирьом зловмисникам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Згідно зі санкціями цієї статті на затриманих чекає покарання у вигляді ув'язнення строком від чотирьох до семи років. Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, що торік Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання дозволу на керування транспортними засобами категорії СЕ. Мова про вантажний транспорт з причепом. Відповідна постанова, підготовлена Мінекономіки, була ухвалена на черговому засіданні уряду. Вона передбачає скасування обов'язкової вимоги щодо річного стажу.

Також повідомлялося, що уряд Польщі підготував зміни щодо правил для автомобілів з іноземною реєстрацією. Українським водіям, які перебувають у Польщі, необхідно підготуватися до виконання низки нововведень. Нові зміни передбачають контроль та регулювання використання авто, які зареєстровані за кордоном, але тривалий час перебувають у Польщі. 

