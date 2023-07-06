Ракетний удар по Львову. Порошенко у Брюсселі зробив заяву

П'ятий президент переконаний – саме перемога України гарантує мир на континенті та безпеку всього Вільного світу

Петро Порошенко після ракетного обстрілу у Львові, внаслідок якого загинули і постраждали цивільні мешканці, написав, що найкращий спосіб помститися ворогу – це ще потужніше підтримувати українську армію. У Брюсселі, де зараз перебуває п’ятий президент, під час зустрічей з євродепутатами та керівництвом Євросоюзу Порошенко закликає прискорити постачання зброї для ЗСУ, запровадити міжнародний трибунал для путіна і його банди, а також підтримати запрошення України в НАТО на саміті у Вільнюсі.

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«Сьогодні окупанти здійснили черговий кровожерливий обстріл. Російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові. 4 загинули, ще 12 людей госпіталізовані. Найкращий спосіб спрямувати нашу лють – допомога ЗСУ. І не до кінця, а до перемоги», – наголосив Порошенко.

Він переконаний – саме перемога України гарантує мир на континенті та безпеку всього Вільного світу. «Тому ми повинні виграти цю війну. Про це вчора йшла мова у Брюсселі на засіданні Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС», – повідомив Порошенко.

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За його словами, формула перемоги зрозуміла і складається з пʼяти пунктів.

Пункт номер один – зброя. Нам все ще дуже бракує боєприпасів для української артилерії. Нам потрібна сучасна система протиповітряної оборони, щоб зупинити російське панування в повітрі. Система радіоелектронної боротьби. Нам дуже потрібні F-16. Кожного дня за цю війну український народ платить жахливу ціну.

Пункт номер два – санкції. Ефективність санкцій можна зрозуміти за одною дуже простою ознакою – це скорочення обсягу російського експорту. Якщо у 2021 році це було 600, то зараз має бути 200 мільярдів доларів, щоб зупинити здатність росії фінансувати війну. У цій ситуації треба запровадимо санкції на російські СПГ-продукти на Ямалі, в Балтійському морі.

Пункт номер три – справедливість, міжнародне правосуддя щодо військових злочинів путіна.

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Пункт номер чотири – економічна допомога Україні. Треба не тільки просувати іноземні державні фінанси як донора для України, а разом створити дуже привабливий інвестиційний клімат для України. Коли б приватні інвестиції становили 80% усіх необхідних ресурсів.

Пункт номер п’ять – членство в НАТО та ЄС. Що для України означає членство в НАТО? Завершення війни. Кожен європеєць має зрозуміти, що саме це і закінчить війну.

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також –пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Станом на 8:20 унаслідок вибухів чотири людини загинули та 32 – отримали поранення, з них одна дитина. За інформацією Садового, 13 людей перебувають у лікарні.

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Повітряні сили Збройних сил України цієї ночі знищили сім із десяти ворожих крилатих ракет «Калібр».