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«Бездушні та варварські удари»: перша реакція США на масований обстріл України

Надія Клочко
glavcom.ua
«Бездушні та варварські удари»: перша реакція США на масований обстріл України
Бріджит Брінк вважає нові атаки РФ «бездушними та варварськими»
фото з відкритих джерел

Як розповіла Бріджит Брінк, команда посольства США в Києві сьогодні була змушена ховатися в укритті

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала черговий масовий ракетний обстріл з боку Росії «бездушним та варварським». Про це вона написала у Twitter.

«Як і мільйони українців, наша команда посольства США в Києві знову в укритті, оскільки Росія продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді та темряві напередодні зими», – зазначила Брінк.

«Бездушні та варварські удари»: перша реакція США на масований обстріл України фото 1

Як відомо, 31 жовтня, вранці рашистські війська знову завдали масованого удару по українських містах. Цілями атак ворога стали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури. Зокрема, під ударом опинилися Вінниччина, Черкащина, Рівненщина, Харків, Запоріжжя та інші регіони.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись чорним дим. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рашисти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок вибуху в деяких районах немає водопостачання. Також частина столиці знеструмлена.

Російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Також російські ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури на Буковині

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

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Теги: Бріджит Брінк обстріл війна росія Київ США

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